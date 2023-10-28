الصور الأولى لكارثة طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

سيطرت حالة من الصدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال اللحظات الأخيرة، بعدما شهد طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي حادث مروع، عقب تفحم عدد كبير من الشاحنات، مما أدى إلى عشرات من المصابين.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن وزارة الصحة المصرية دفعت بأكثر من 20 سيارة إسعاف، بعد تلقيها بلاغًا يفيدًا بوجود حادث مروري كبير على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل أكثر من 45 مصابًا لعدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وأوضحت التقارير أن وزير الصحة يتابع الحادث بصفة مستمرة خلال اللحظات الحالية، حيث أكد على ضرورة توفير عدد من سيارات الإسعاف اللازمة لنقل مصابي الحادث.

البداية

كانت بداية الحادثة عندما صعدت ألسنة اللهب وسط عدد من السيارات والشاحنات الثقيلة، بعد تصادم أكثر من سيارة مما أدى إلى نشوب النيرات وتفجر عدد من السياراة.

ولم تعلن وزارة الصحة المصرية عن وفيات حتى هذه اللحظة، لكن المؤشرات الأولية تؤكد بإن هناك أكثر من 45 مصابًا.

الصور الأولى لحادث طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

في سياق متصل، ظهرت عدد من الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا المختلفة “فيسبوك، انستجرام، يوتيوب”، ما أصبحت عليه عدد من الحافلات والسيارات.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغًا بإن هناك حادث مروري بشع أعلى طريق الطريق الصحراوي عند الكيلو 134 القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة، بعد تصادم عدد من الحافلات ما بين النقل الثقيل والملاكي.