الصحة تعلن قرار جديد يتعلق بالعاملين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا

كشف مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، الدكتور “محمد حساني”، عن قرار الوزارة الجديد، المتعلق بالعاملين بمختلف القطاعات الحكومية الخاضعين للجهاز الإداري للدولة، ولم يتلقوا حتى الآن لقاح كورونا، وكان القرار خاص بمنع هذه الفئة من دخول مقار العمل، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا المعتمد من المراكز المخصصة من وزارة الصحة والمنتشرة بجميع المحافظات على مستوى الدولة، ومنحت الوزارة هذه الفئة مهلة شهرين ليقوموا خلالها بتلقي اللقاح.

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العاملين الممتنعين عن التطعيم

وأضافت وزارة الصحة في تقريرها، أن الموظفين الذين لم يقوموا بتلقي اللقاح سيكون عليهم الالتزام بتقديم تحليل pcr، يثبت خلوهم من العدوى، ويجب أن يتم تقديم التحليل كل فترة 3 أيام، بينما قامت الوزارة باستثناء المرضعات والحوامل من التعليمات الموضحة في القرار، وشمل القرار عدد من التعليمات الأخرى التي أقرتها الوزارة في محاولة منها للتصدي لأزمة انتشار عدوى كورونا المستجد وكان من بينها الآتي: