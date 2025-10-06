الشيف عمرو جهاد: تحديت المرض النفسي بالطبخ

قصة غريبة وعجيبة يرويها شيف مصري متخصص في المطبخ الإيطالي تعكس كل معاني التحدي والإصرار ومعهما السعي لكسب الرزق الحلال.

اسم هذا الشيف هو عمرو جهاد وهو شاب في نهاية الثلاثينات من العمر أصيب بمرض نفسي وهو “داء التوتر” وهذا بعد تخرجه من كلية السياحة والفنادق وحصوله على العديد من الدورات في فن الطهي الخاص بالمطبخ الإيطالي.

يحكي الشيف عمرو جهاد عن مرضه ويقول إن هذا المرض يمنعه من مقابلة الناس والتفاعل معه لأنه يجعله يخاف من كل البشر ويخشى كل شيء تقريبا.

ويؤكد على أن هذا المرض له نوبات متكررة لو تأخر عن تناول أدويته وحين يصيب بها لا ينزل من بيته ولا يستطيع سوى أن يستلقي على سريره بلا حركة ولا حتى قدرة على بذل أي مجهود وكأنه سار على قدميه ١٠٠ كيلو متر دون توقف.

هذا المرض حرم الشيف عمرو جهاد من العمل وخاصة بعدما علم القائمون على المطاعم والفنادق بما حدث له حيث اعتبره البعض مجنون وبدأوا يتلاشونه ويرفضون توظيفه مما اضطره للعمل من البيت.

يبيع الشيف عمرو أكلات إيطالية من المنزل وقرر مؤخرا أن يصنع محتوى على السوشيال ميديا وبالأخص على موقع يوتيوب وتطبيق تيك توك.

تعرض الشيف عمرو للتنمر ولكن هناك من يدعمه من المتابعين وهو ما شجعه على الاستمرار دون كلل أو ملل.

ولا يزال عمرو يحلم بأن يحقق ما يصبو إليه طول حياته وهو أن يمتلك مطعم باسمه يقدم فيه الأكلات الإيطالية التي يبرع في تحضيرها.

واختتم الشيف عمرو جهاد حديثه قائلا: لست مجنونا كما يظن البعض لأن المرض النفسي لا يعني الجنون.. والحمد لله مستمر في تحدي المرض بالطبخ مع الأدوية بالطبع كما إنني أثق في الله بأن أحلامي كلها ستتحقق يوما ما.