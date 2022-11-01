وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض ومشوار حافل من أشهر برامج الطبخ
أعلن منذ قليل عن وفاة الشيف المصري أسامة السيد وذلك عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد مروره بأزمة صحية حسب ما أعلن.
وفاة الشيف أسامة السيد
وقد ذكرت الصفحة في بيان لها على موقع التواصل فيس بوك
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أغفر له وأرحمه وعافيه وأعفو عنه، وانهالت التعليقات من متابعي الشيف بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا في أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن، تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.
مشوار الشيف أسامة السيد
يعتبر الشيف أسامة واحدا من أوائل مقدمي برامج الطبخ في الوطن العربي، حيث قام بتقديم برنامج بالهنا والشفا الذي عرض عام 199 على قنوات إم بي سي، والذي يعد أول برنامج طبخ تلفزيوني في الوطن العربي، وتوالت البرامج التي قام الشيف أسامة بإذاعتها والتي من ابرزها :
- مطبخ سي السيد والذي تم إذاعته عام 2002 على شاشة قناة دريم.
- برنامج مع أسامة أطيب والذي كان يذاع على قناة دبي.
- وآخر برامجه هو من مطبخ أسامة والذي كان يذاع على قناة سي بي سي سفرة عام 2015.