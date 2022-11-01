وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض ومشوار حافل من أشهر برامج الطبخ

أعلن منذ قليل عن وفاة الشيف المصري أسامة السيد وذلك عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد مروره بأزمة صحية حسب ما أعلن.

وفاة الشيف أسامة السيد

وقد ذكرت الصفحة في بيان لها على موقع التواصل فيس بوك

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أغفر له وأرحمه وعافيه وأعفو عنه، وانهالت التعليقات من متابعي الشيف بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.