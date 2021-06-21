الشيخ عبدالله رشدي يعلق على خبر إلزام الزوج بإقرار مكتوب من زوجته بالموافقة على إقامة العلاقة الزوجية كل مرة

علق الدكتور عبد الله رشدي على خبر نشرته المصري اليوم كما هو موضح بالصور المرفقة بالخبر، وذلك فيما يتعلق بإلزام الزوج بحصوله على موافقة كتابية وإقرار من الزوجة بموافقتها على إقامة العلاقة الزوجية وممارسة حقوقه الشرعية التي كفلها له الشرع والقانون والعرف وجميع الأديان السماوية.

إلزام الزوج بإقرار مكتوب من زوجته بموافقتها على إقامة العلاقة الزوجية كل مرة

حيث كانت البداية مع كشف بعض الزوجات من خلال بعض التدوينات ومقاطع الفيديو الصغيرة يفيد بتعرضهن لما يسميه البعض بين قوسين بـ”الإغتصاب الزوجي”، ومطالبات المنظمات المهتمة بحقوق المرأة بضرورة وجود تشريع يعاقب الزوج على هذا الفعل، لأنه يجب أن يكون برضا الطرفين.

وحول هذا الأمر التقت المصري اليوم مع الخبير القانوني محمد ميراز المحامي بالنقض، حيث قال ميراز أنه حال وجود قانون يجرم الإغتصاب الزوجي، فسوف يكون الزوج أمام بعض الخيارات، وذكر ميراز أن من ضمن هذه الخيارات القانونية هي أن يحصل الزوج على موافقة كتابية أولاً من الزوجة قبل إقامة العلاقة الزوجية لضمان عدم اتهامة بتهمة الاغتصاب الزوجي حال وجود أي خلاف بينه وبين زوجته.

تعليق الشيخ عبدالله رشدي على الخبر

ولكن علق الدكتور والشيخ عبد اله رشدي على هذا الأمر قائلاً، أنه على كل رجل متزوج أن يحضر دفتر إقرار للمعاشرة الزوجية ويجب على الزوج أن يجعل زوجته تقوم بالإمضاء على الإقرار قبل دخول غرفة النوم، وشهد هذا الأمر تعليقات ساخرة من النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه بعض التعليقات الواردة على خبر إلزام الزوج بإقرار مكتوب من زوجته بموافقتها على إقامة العلاقة الزوجية كل مرة.

اقرأ معنا: