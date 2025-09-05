قصة الشيخ عبدالباسط عبد الصمد و حادثة المنصة

يُعد حادث المنصة الذي شهد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، من أكثر المواقف التي ظلت راسخة في ذاكرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

حيث كان قريب جداً من موقع الحادث وشاهد تفاصيله عن قرب، وكان هو الآخر مهدداً بفقدان حياته.

ورغم أن الشيخ عبد الباسط كان قد اعتذر في البداية عن عدم حضور العرض العسكري في ذكرى نصر أكتوبر، لارتباطه مسبقاً بمشاركة في احتفال بالإسكندرية، إلا أن الرئاسة أصرت على حضوره، مؤكدة أن اسمه مُدرج في برنامج الحفل لافتتاحه بالتلاوة.

وهو ما دفعه إلى التوصل معهم لاتفاق يقضي بمغادرته مباشرة بعد انتهاء التلاوة، حتى يتمكن من اللحاق بموعده في الإسكندرية.

وبالفعل افتتح الشيخ عبد الباسط العرض العسكري بتلاوة قرآنية، وعندما هم بالانصراف أخبره أحد ضباط المراسم بأن جميع الأبواب أُغلقت لأسباب أمنية مشددة.

فلم يجد إلا أن يسلم أمره لله وبعد لحظات قليلة وقعت عملية الاغتيال، وتحولت المنصة إلى ساحة فوضى ورصاص.

ويروي الشيخ عبد الباسط أنه ركض محاولاً النجاة بنفسه، حتى التقى وزير الصحة الذي اصطحبه في سيارته بعيداً عن مكان الحادث.

وهناك طلب الشيخ أن يُنزله في ميدان العتبة، حيث قصد أحد أصدقائه ليستعيد هدوءه بعدما كان في حالة نفسية صعبة إثر مشاهدته الواقعة عن قرب.

ويضيف أنه لم يستطع العودة مباشرة إلى منزله بسبب اتساخ ملابسه وسقوط القهوة عليها وضياع شاله، فاتصل بابنه ليجلب له ملابس بديلة.

ورغم ما تعرض له من صدمة، أصر الشيخ عبد الباسط على السفر إلى الإسكندرية في الموعد نفسه، وفاءً بوعده بالمشاركة في الاحتفال الذي كان قد تعهد بحضوره.