الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري وكل ما تريد معرفته عنها

البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية ودائما يعزز مكانته من خلال المنتجات المصرفية التي يقدمها حتى تتناسب مع جميع العملاء بمختلف فئاتهم، ومن بين المنتجات التي يطرحها البنك الأهلي المصري الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، والتي تحمل العديد من المزايا.

حيث يقدم البنك الأهلي الكثير من الشهادات المصرفية التي تلبي رغبات راغبي الادخار الآمن والحصول على مردود شهري ثابت، ومن هذه الشهادات الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري، تعد هذه الشهادة الخماسية أي ذات الخمس سنين من أفضل الشهادات بالبنك فهي تمتاز بعائد شهري ثابت يعد من أعلى العائدات البنكية الثابتة عقب تحريك سعر الدولار.

تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري

عائد شهري ثابت.

مدة الشهادة خمس سنوات.

دورية الصرف شهرية تبدأ من الشهر التالي من تاريخ شراء الشهادة.

يجوز الاقتراض من البنك بضمان الشهادة.

الحد الادنى لاستخراج الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

الحد الأقصى للشهادة (بدون حد أقصى).

تصلح الشهادة للأشخاص الاعتبارين.

العائد ثابت 13 %.

مميزات الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري

تتميز الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري بالعديد من المميزات، أهما يمكن لحامل الشهادة الاقتراض حتى 90 % من مقدار الشهادة وبدون تحويل بنكي، أو ضامن فالشهادة تكفي لان تكون الضامن للاقتراض، الشهادة مناسبة لمحبي العوائد الشهرية والعائدات الثابتة، عائد مناسب ثابت على حسب قيمة الشهادة لمدة خمس سنوات وهي مدة نهاية الشهادة، تجدد الشهادة تلقائياً بحسب قوانين ولوائح البنك الداخلية.