الشناوي عن خالد النبوي: ليس نجم شباك.. ومصطفى قمر فشل وليس لديه مكان في الحفلات

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن رأيه في الفنان خالد النبوي، لافتًا إلى أنه لا يعتبر نجم شباك ولن يكون مطلقًا، ولا تنطبق عليه مواصفات النجم العالمي.

الناقد الفني طارق الشناوي - صورة أرشيفية

وعن رأيه في الفنان مصطفى قمر، قال “الشناوي”، خلال تصريحات تليفزيونية، “مصطفى حاول يعود للنجومية في الفيلمين الأخيرين وكانا بمثابة القشة التي تعلق بها للعودة للنجومية لكنه فشل، ولما انتقدته رد عليا رد غير لائق وأنا عليه قضية لتطاوله”، مشيرًا إلى أنه أيضًا لم يعد له مكانًا في الحفلات الغنائية.

أما عن غياب الفنان محمد رمضان عن الموسم الرمضاني المقبل 2024، عقب طارق الشناوي إن محمد رمضان فنان “شاطر” ويختار أعماله بعناية شديدة ولا يفضل المغامرة، منوهًا أنه لم يجد عملًا قويًا مثل جعفر العمدة الذي عُرض في رمضان الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.