الشمس مولعة نار.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع الأول من أغسطس وكشف الظواهر الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة المتوقعة من الإثنين 1 أغسطس إلى السبت 6 أغسطس، وحالة الطقس في مصر نهارًا وليلًا وخريطة الظواهر الجوية على أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء

الظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 1 أغسطس إلى السبت

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة الظواهر الجوية لحالة الطقس من الإثنين 1 أغسطس إلى السبت 6 أغسطس، إذ من المتوقع سقوط شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا، تقريبًا على الطرق الزراعية والسريع القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، على المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مؤوية، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، أما الإثنين والثلاثاء فتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع نشاط الرياح على سواحل البحر الأحمر ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 إلى 2 درجة.

نصائح هامة من الأرصاد الجوية

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح العامة للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة وسطوع الشمس منها عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر مع ارتداء غطاء الرأس حال الخروج من المنزل وشرب كميات كبيرة من السوائل .