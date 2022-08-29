 الشعبة توضح سبب الارتفاع.. أعرف سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

شهدت سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، زيادة طفيفة في الأسواق المصرية مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، حيث بلغت سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 58 جنيهًا، واحتلت عبارة سعر كرتونة البيض اهتمام العديد من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر ليسجل 58 جنيهًا، بزيادة قدرها 3 جنيهات، وفي المقابل وفقًا للأسعار المعلنة في البورصة الرئيسية للدواجن استقرت أسعار الدواجن، وقد شهدت سعر كرتونة البيض وأسعار الدواجن موجة من الزيادات كبيرة في الأسواق المصرية، مما أثرت على الحالة الشرائية للمواطنين، وهو ما أدى لحالة من الركود في الأسواق نهاية الشهر الماضي.

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين

وفيما يلي سنوضح سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 29 -8- 2022 في بورصة الدواجن:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 58 جنيهًا، ويبلغ سعرها للمستهلك 65 جنيها.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 57 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 55 جنيها.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي 60 جنيهًا.

ارتفاع سعر كرتونة البيض.. الشعبة توضح الحقيقة

كشف رئيس شعبة الدواجن، عبدالعزيز السيد، أن سعر كرتونة البيض في البورصة تتفاوت بين 52-57 جنيها في البورصة، ويبلغ سعر الكرتونة للمواطنين 60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأسعار التي يسجلها البيض في السوق للمستهلك، والتي تصل سعرها لـ65 جنيهًا ليست أسعارًا حقيقية وهذه زيادات غير مبررة، علاوة على أن السبب في ارتفاع سعر كرتونة البيض يرجع إلى كثرة الحلقات الوسيطة تسببت في ارتفاع السعر.

وأشار “السيد” إلى أن تكلفة المنتجين قليلة مقارنة بالأسعار الاستهلاكية، مضيفًا أن هناك أن خطورة تكمن في هذا الأمر، خاصة في حالة تفكير بعض المنتجين في الخروج من منظومة الدواجن، وهو ما يؤدي لقلة المعروض، وبالتالي مع زيادة الطلب في الأسواق ترتفع الأسعار لمعدلات هائلة، وعلاوة على ذلك أن هناك حالة من الركود النوعي في الأسواق هذه الفترة، متوقعًا أن تنشط الأسواق منتصف الشهر المقبل مع قرب دخول المدارس.

أسعار الدواجن الاثنين 29 أغسطس 2022