الشروط اللازمة للحصول على 100 جنية ببطاقة التموين شهريا

يهتم الكثير من المواطنين في مصر بالتموين والسلع التموينية بشكل كبير، وذلك لأنها مهمة جدا في كل منزل مصري، ودعم التموين الذي يتم منحه للمواطنين بشكل شهري هو أهم وسائل الدعم التي يحصل عليها المواطنين، وقد انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية عن إضافة مبلغ 100 جنية شهريا على البطاقات الخاصة بالتموين للأسر، وقد تم تحديد عدد من الشروط للحصول على هذا المبلغ ضمن بطاقة التموين، وهي الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي نعرض للمتابعين الشروط اللازمة للحصول على مبلغ 100 جنية بشكل شهري ضمن بطاقة التموين.

إضافة 100 جنية شهريا على بطاقة التموين 2021

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام السابقة عن أخبار تفيد بإضافة مبلغ يقدر ب 100 جنية على الدعم التمويني شهريا للأسر، حيث يتم زيادة النقاط الخاصة بالسلع الغذائية للأشخاص بمبلغ 100 جنية شهريا تتيح للأسر الحصول على السلع المختلفة بهذا المبلغ، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذا الدعم الإضافي على بطاقات التموين الخاصة بالأسر.

شروط الحصول على 100 جنيها شهريا على بطاقة التموين

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم الإضافي على بطاقة التموين المقدر بمبلغ 100 جنية، وجاء ذلك بشرط أن تقوم الأمهات بالمتابعة الصحية وإجراء الإجراءات الخاصة بالتطعيم للأطفال، بالإضافة إلى الحرص على الرعاية الصحية الإنجابية الخاصة بالنساء، ويأتي هذا الدعم في إطار حملة الألف يوم الأولى المتعلقة بحياة الأطفال، وهي الحملة التي تستهدف الأطفال وكذلك الأمهات في مرحلة الحمل وفي فترة الرضاعة، وبحد أقصى الأمهات التي تمتلك أطفال، ونجد أن انطلاق البرنامج في عام 2019/2020 قد حقق نجاح كبير وتمكن من استهداف ما يقارب من أربعين ألف أم مصرية، حيث وصل إجمالي الدعم الذي تم صرفه إلى 56.68 مليون جنية مصري، على أن يتم تقديم الدعم لهذا البرنامج من قبل برنامج الأغذية العالمي، ويمكن لكافة الأمهات التي تتطبق عليها الشروط اللازمة للحصول على الدعم التقدم للحصول على قيمة الدعم المالي على بطاقة التموين والمقدر بمبلغ 100 جنية مصري شهريا.