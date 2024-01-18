الشركة المصرية للاتصالات تحصل على أول رخصة لشبكات الجيل الخامس

صادقت الحكومة المصرية على منح الشركة المصرية للاتصالات أول رخصة لشبكات الجيل الخامس في البلاد وذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء.

وقد أشار البيان إلى أنه تم التوقيع على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للهواتف المحمولة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وذلك بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.

الشركة المصرية للاتصالات

وتقدر قيمة الرخصة التي حصلت عليها الشركة المصرية للاتصالات لتشغيل شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة بنحو 150 مليون دولار لمدة 15 عامًا دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية وفقًا للبيان.

وقد صرح بيان صادر عن مجلس الوزراء بأن توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير التكنولوجيا الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.

وقد نقل البيان عن وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت قوله إن إتاحة تقنيات الجيل الخامس سوف تسهم في تحقيق التحول الرقمي وستكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي وتصنيف مصر في المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أضاف الوزير أن شبكات الجيل الخامس توفر سرعات فائقة تدفع عملية التحول الرقمي وتمكّن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءًا من الواقع الافتراضي وصولًا إلى التحكم الصناعي، حيث تمكن السعات الهائلة للجيل الخامس والوقت القصير للاستجابة من دعم الاتصال والتحكم في عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد، وهو ما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية والتحكم عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.