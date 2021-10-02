“الشبكة طاقم الماس”.. الصور الكاملة لحفل خطوبة ابنة مصطفى كامل

احتفل الشاعر والمطرب مصطفى كامل، بخطبة ابنته فرح، طالبة كلية الإعلام، على يوسف عبد الحكيم، القبطان البحري، في حفل عائلي اقتصر على حضور أهل العروسين وبعض الأصدقاء المقربين.

وأقيم الحفل في فيلا مصطفى كامل، بمنطقة المهندسين، وارتدت العروس شبكة عبارة عن طاقم من الماس، وفستان من تصميم أحمد رجب، وميك آب بأنامل زهرة، ومصفف شعر ديفيد وماجد، وتصوير فوتغرافي بعدسة فيينا.

يذكر أن الفنان مصطفى كامل، قد طرح مؤخرًا أغنية “اتعلمت من الليالي” إحدى أغنيات ألبومه الجديد “وجع قلبي” وهي من كلماته وألحانه وتوزيع: باسم منير.

وكان الفنان مصطفى كامل قد طرح من قبل 7 أغنيات من الألبوم الذي يضم 8 أغنيات من كلماته عدا أغنية واحدة للشاعر هشام عبد الحليم، وألحان الأغاني بتوقيع مصطفى كامل، وتيتو، وحسن سراج، وتوزيع موسيقي لباسم منير، وتامر صقر، وحسن سراج، وأحمد باريتون، ومحسن السيد، وإسلام ساسو.

ويقدم مصطفى كامل، في ألبومه الجديد مجموعة من الألوان المختلفة ما بين الرومانسي والشعبي والتراجيدي، مثل: “إسكت، وحلوة حياتي، وجع قلبي، ونفسي ثم نفسي، ويالا بينا نهزر، وضحكتي، والبيت”.