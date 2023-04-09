الشاعر عمرو حسن ينشر صورة من فرح وداد وشوقي ويعلق “افرحي بحياتك يامُتاحه”

نشاهد من خلال شاشة التليفزيون في السباق الرمضاني الحالي مسلسل جعفر العمدة الذي يقوم ببطولته الفنان المصري والنجم محمد رمضان بدور جعفر.

ويقوم الفنان أحمد فهيم بدور أخو جعفر العمدة “سيد” وتركته زوجته وداد بعد أن قامت بضرب زوجة أخيه “جعفر العمدة” الجديدة، ولم يجدها سيد حتى قامت بفعل شيء أغضب الجميع في بيت جعفر.

حيث رجعت إلى الحارة للزواج من شوقي بعد خروجه من السجن، وهو من أعداء بيت جعفر، وهذا هو الشيء الذي أغضب أهل جعفر، وانتهت الحلقة في مشهد الزواج.

في غضون ذلك، نشر الشاعر المصري عمرو حسن صورة من الفرح الخاص بشوقي ووداد وكتب عليها “افرحي بحياتك يامُتاحه”.

والجمهور يعلق : “دلوقتي بقيتي بتاعت الكل كدة زي الفل مبسوطة وراضية ومرتاحة وجميلة وشبعانة مساحة”.