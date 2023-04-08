السيطرة على حريق اندلع بكنيسة الأنبا إبرام في الزاوية الحمراء

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل نشب بكنيسة الأنبا إبرام بمنطقة الزاوية الحمراء، دون إصابات، وتشكل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه.

كواليس الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا، باندلاع النيران داخل كنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى التعامل مع الحريق، والسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قرارت النيابة بشأن حريق الزاوية الحمراء

وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحريق “مقر كنيسة الأنبا إبرام بـ الزواية الحمراء، لفحص آثار الحريق الذي نشبّ بالطابق التاسع.

وققرت انتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص وأخذ عينات من موقع الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء اندلاع الحريق من عدمه.

كما استعجلت النيابة، تحريات المباحث عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل والتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة والأبنية المجاورة لها لبيان ما إذا كان هناك شىء خارج عن المألوف للحظة اندلاع الحريق من عدمه بعد تفريغها.