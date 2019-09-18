السيسي يُكلف الهيئة الهندسية بتجديد مسجد الإمام الحسين وجعله مزاراً عالمياً

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تكليف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالقيام بتجديد مسجد الإمام الحسين والمنطقة المحيطة بالمسجد حتى تصبح مزاراً عالمياً يليق بسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك فى المؤتمر العام الأول للطرق الصوفية المخصص لدعم الدولة المصرية فى مواجهة التطرف والإرهاب والذي عقد اليوم الأربعاء 18 سبتمبر.







كما وافقت وزارة الأوقاف على مطلب المشيخة العامة للطرق الصوفية الخاص بتجديد وصيانة مساجد آل البيت الكرام وأولياء الله الصالحين بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية حيث تم الموافقة على صيانة وترميم مساجد آل البيت وذلك على النحو التالى:-

صيانة وترميم مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمبلغ 18 مليون و 298 ألف جنيه.

صيانة وترميم مسجد السيدة زينب رضى الله عنها بمبلغ 12 مليون و50 ألف جنيه.

ترميم وصيانة مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة بمبلغ 9 مليون و 973 ألف جنيه.

صيانة وترميم مسجد الإمام الرفاعى بالقلعة بمبلغ 9 مليون و637 ألف جنيه.

إحلال وتجديد مسجد سيدي طلحة بمركز قطور بالغربية بمبلغ 3 مليون و300 ألف جنيه.

صيانة وترميم مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا بمبلغ 3 مليون و401 ألف جنيه.

ترميم مسجد السيدة عائشة رضى الله عنها بمبلغ 2 مليون و248 ألف جنيه.

صيانة وترميم مسجد سيدي غازي بكفر الشيخ بمبلغ 408 ألف جنيه.

صيانة وترميم مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمبلغ 400 ألف جنيه.

صيانة وترميم مسجد سيدي أحمد الفولي بالمنيا بمبلغ 400 ألف جنيه.

صيانة وترميم مسجد سيدي شبل بمركز الشهداء بمبلغ 93 ألف جنيه.

صيانة وترميم مسجد سيدي شبل بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بمبلغ 93 ألف جنيه.

صيانة وترميم مسجد سيدي زين العابدين بالقاهرة بمبلغ 300 ألف جنيه.