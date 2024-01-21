السيسي لإثيوبيا محدش يجرب مصر

خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، عقب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال المؤتمر، أعرب خلاله الرئيس السيسي عن رفض مصر القاطع للاتفاق الذي تم توقيعه بين أرض الصومال وإثيوبيا، مؤكدا رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، وحذر قائلا محدش يجرب مصر.

الرئيسين المصري والصومالي في مؤتمر صحفي

السيسي: الصومال دولة عربية لها حقوق

وأكد الرئيس السيسي أن الصومال هي دولة عربية ولها حقوق وفقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك ضد أي تهديدات، وأشار إلى أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد الصومال أو المساس بأمنها، خاصة إذا طلبت الصومال المساعدة.



نصيحة لإثيوبيا

وتوجه الرئيس المصري برسالة إلى إثيوبيا، مطالبا إياها بأن تتعاون بشكل تقليدي ويتم التوصل إلى اتفاق يستفيد منه الجميع، مثل الاستفادة من المواني، وشدد على أن محاولة السيطرة على أراضي الصومال لن تحظى بالموافقة.

أخيرا، أعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر للتعاون والحوار مع الصومال وغيرها من الدول، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبعيدا عن أي تهديدات أو مساس بالأمن والاستقرار.

دور مصر الريادي والحيوي في الدفاع العربي المشترك

يذكر أن مصر تمتلك الدور الهام والحيوي في الدفاع المشترك للجامعة العربية، ويعرف الدفاع المشترك في ميثاق الجامعة العربية على أنه “التعاون العسكري والأمني بين الدول الأعضاء لحماية الأمن والسلم العربيين والتصدي لأي تهديد يمكن أن يواجه أي من الدول الأعضاء”.

تاريخيا، لعبت مصر دورا رئيسيا في تعزيز التعاون العسكري بين الدول العربية، على مدار العقود الماضية، شاركت مصر في عدة حروب وصراعات في المنطقة، مما أدى إلى تعزيز دورها في الدفاع المشترك للجامعة العربية، وتعتبر مصر إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للجامعة العربية ولها تاريخ طويل في المشاركة في جهود الدفاع المشترك.

تشمل مساهمات مصر في الدفاع المشترك للجامعة العربية تقديم الدعم العسكري والتعاون الأمني للدول الأعضاء التي تواجه تهديدات أمنية، سواء كانت داخلية أو خارجية، وتتضمن هذه المساهمات تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير التدريب العسكري، والتعاون في مجالات الدفاع والأمن، وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف.

علاوة على ذلك، تعمل مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء الأخرى في الجامعة العربية من خلال إقامة مشاريع تعاون عسكري وأمني مشترك، والمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا العسكرية.