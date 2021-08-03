السيسي: حان الوقت لتحريك سعر رغيف الخبز .. غير معقول شراء 20 رغيب بثمن سيجارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات أنه حان الوقت لتحريك سعر رغيف الخبز.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن سعر تكلفة رغيف الخبز يصل إلى 65 قرشا للرغيف الواحد ويجري بيعه بخمسة قروش فقط.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه هل من المعقول شراء 20 رغيب بثمن سيجارة واحدة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة تضخ 700 مليار جنيه في مبادرة حياة كريمة لذا يجب أن يذهب الدعم لمستحقيه.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحريك السعر لن يصل إلى 60 قرشا للرغيب الواحد ولكن قد يكون هناك زيادة ف

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وكانت الحكومة قد نجحت في زيادة المعاشات بواقع 13% في العام المالي الحالي فيما ستتجه لتطبيق نفس الأمر في يوليو من العام المقبل يوليو 2022.