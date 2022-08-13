السيرة الذاتية لـ هاني سويلم وزير الري الجديد

وافق مجلس النواب على تعيين الدكتور هاني سويلم وزيرا للري خلفا للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السابق، حيث أقر المجلس ظهر اليوم، تعديلات وزارية ضمت نحو 13 حقبة، على رأسها التعليم والتعليم العالي والصحة والموارد المائية وذلك بعد خطاب تسلمه المجلس من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السيرة الذاتية لوزير الري الجديد

والوزير الجديد للري في التعديل الوزاري هو الدكتور هاني سويلم المدير الأكاديمي لقسم المياه في جامعة آخن الألمانية، وأستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية، وقدم العديد من الخطط لإدارة المياه والطاقة في مصر لإنتاج الغذاء بالاعتماد على الموارد المائية المحدودة.

ووزير الري الجديد هاني سويلم شغل من قبل المدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه في جامعة آخت منذ سبتمبر 2018 في ألمانيا، وهو مديري تنفيذي لوحدة الونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه في جامعة ’آخن الألمانية منذ عام 2009.

وحصل وزير الري الجديد على دكتوراه في إدارة الموارد المائية عام 2002 من جامعة آخن الألمانية، وماجستير في هندسة البيئة والري عام 1994 من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة ودبلوم في هندسة المياه عام 1992 من جامعة الزقازيقفي مصر، بالإضافة إلى بكالوريوس في هندسة البيئة والري عام 1991 من الجامعة نفسها.

مناصب وزير الري الجديد

وشغل وزير الري الجديد الدكتور هاني سويلم عدة مناصب، حيث عمل أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة بين عامي 2011 و2017، وشغل مهمة منسق برنامج عقد تنمية القدرات التابع لـ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بين 2009 و2011، وتم تعينه كنائب مدير قسم هندسة المياه في جامعة آخن بين 2002 و2009، ثم شغل بعدها مساعد باحث في قسم هندسة المياه في الجامعة ذاتها بين 1998 و2002، فضلا عن عمله كباحث في المركز القومي لبحوث المياه التابع لـوزارة الموارد المائية والري المصرية بين 1991 و1997.

وأسس وزير الري الجديد ، برنامج الماجستير في الإدارة المستدامة للمياه والطاقة في جامعة آخن الألمانية عام 2017، وأنشأ أول مركز في الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحليه المياه من خلال استخدام الطاقة الشمسية لغرض الزراعة الحديثة في الجامعة الأمريكية عام 2012، وأسس سويلم RCE Cairo، كأول مركز في شمال إفريقيا للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي حصل على الاعتراف من جامعة الأمم المتحدة.

وألف وزير الري الجديد نحو 21 كتابًا في مجالات: “إدارة الموارد المائية، والتنمية المستدامة، والبيئة، وتطوير نظم التعليم، وساهم أيضا في كتابة كتب ومراجع علمية في مجالات إدارة الموارد المائية، والتنمية المستدامة، كما نشر أبحاثًا وأوراقًا بحثية في 44 مؤتمرات علمية، وشارك في 10 لجان دولية”.