السيارة تهشمت بالكامل.. نجاة طليقة شريف منير من حادث سير مروع

تعرضت الفنانة لورا عماد، طليقة النجم شريف منير، لحادث سير مروع، مساء أمس الأربعاء، نتج عنه تهشم سيارتها بالكامل.

لورا عماد طليقة شريف منير - صورة أرشيفية

ونشرت لورا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” صور لسيارتها التي تهشمت بالكامل إثر الحادث، وعلقت عليها قائلة: عمري ما عملت حادثة في حياتي وطول عمري بقول إن الخوف من الناس اللي بتسوق حواليك مهما كنت أنت بتعرف تسوق، وإن اللي ربنا كاتبهولك هتشوفه، وأنك متملكش في نفسك ولا في اللي حواليك غير أنك تدعي لنفسك وللي حواليك إن ربنا يحفظنا ويلطف بينا”.

وتابعت قائلة: “أما أهم اكتشاف اكتشفته إن الزحمة آمن بكتير من الشوارع الفاضية السريعة، أما الحاجه التانية اللي عارفها من زمان إن اللي بيمشي مبيتعبش بس بيسيب ناس اتكسر قلوبهم، لأنهم حبوك من قلبهم”.

واختتمت: “بشكرك يا رب إني مكسرتش قلب حد وإني طلعت منها على خير.. ربنا يحفظكم كلكم ويحفظ ولادكم من شر الطريق وشر الناس المستهترة، وإن محدش مات حتى لو كان هو اللي غلطان لأني مش عارفة كنت هبقى عاملة ايه لو كان حد مات، حتى إن كان هو الغلطان.. أرجوكم ارحموا أهاليكم ومتموتهمش وهما عايشين”.