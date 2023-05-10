السياحة تكشف حقيقة منع محجبة من دخول أحد المطاعم

كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة منع محجبة من دخول إحدى المنشآت السياحية، بعدما تداول رواد التواصل الاجتماعي منشورا تزعم فيه أحد السيدات منعها من دخول أحد المنشآت السياحية لارتدائها الحجاب، وهو ما لا يتناسب مع سياسة المنشأة.

بيان وزارة السياحة والآثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نتيجة تحقيقات اللجنة التي قامت الوزارة بتكليفها برئاسة الأستاذ علي حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، للتفتيش على هذه المنشأة، ايماءً إلى ما تم تداوله عبر منصة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” بشأن قيام إحدى المنشآت السياحية بمنع دخول المحجبات من روادها، وأكد الأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تم تداوله من معلومات بشأن تلك الواقعة، كما أوضح أن اللجنة لاحظت أثناء عملية التفتيش استقبال المنشأة لجميع روادها دون استثناء، ووجود عدد من روادها من المحجبات يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ويتناولون الأطعمة والمشروبات دون التعرض لأية مضايقات، كما أفادت اللجنة بوجود ثلاثة محجبات يعملون بالمنشأة مما يؤكد ترحيبها بكافة روادها سواء من العاملين أو الزائرين.

بيان صحفي 10 مايو 2023 – وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة منع المحجبات من دخول إحدى المنشآت السياحيةإيماءً إلى ما… Posted by ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ on Wednesday, 10 May 2023

وأشار الأستاذ محمد عامر أنه في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، فإنه لا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول والاستمتاع والحصول على كافة الخدمات المقدمة بها، كما أوضح ضرورة قيام من يتعرض لمثل هذه التصرفات إن وجدت في أي من المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار بالتقدم بشكوى للوزارة على الخط الساخن 19654، مؤكدًا على أنه في حال التأكد من ثبوت أية من الشكاوى المقدمة تقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.