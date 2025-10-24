السويس تحتفل بإيقاد شعلة النصر في العيد القومي الـ52 بمشاركة اتحاد ( YLY )

نظم اتحاد “شباب يدير شباب” ( YLY ) التابع لوزارة الشباب والرياضة، فعالية إيقاد شعلة النصر بالنصب التذكاري للجندي المجهول أمام ديوان عام المحافظة، احتفالاً بالعيد القومي الـ52 للمحافظة، برعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمتابعة الأستاذ شهاب جمال الدين رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

شهدت الفعاليات حضور عدد من القيادات على رأسهم، اللواء أ.ح. دكتور / طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور اشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والمستشار محمد النوامسي نائبا عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس، والأستاذة سماح المهدي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الأحياء، والسادة النواب، وممثلي بعض الشركات والإعلاميين، وحضور عدد كبير من أهالي السويس.

أوقد محافظ السويس شعلة النصر بالنصب التذكاري للجندي المجهول، وجاء ذلك وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز، بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد كبير من شباب المحافظة وأهالي السويس.

وأكد محافظ السويس أن إيقاد الشعلة يهدف إلى تذكير الشباب بتضحيات الآباء والأجداد العظيمة في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ عليه، وأضاف أن هذه المناسبة تمثل مصدر إلهام نستمد منه روح أكتوبر وانتصارات شعب السويس.

وتولي وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة والفعاليات التي تعزز روح الانتماء والوطنية لدى الشباب، وتُرسخ قيم التضحية والعمل من أجل رفعة الوطن.