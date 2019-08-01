بالفيديو تعرف على الفرق بين السمك البلطي البلدي وسمك المزارع

السمك البلطي البلدي النيلي ، يعتبر السمك البلطي من أجود أنواع الأسماك في مصر وانتشرت في الفترة الأخيرة في الأسواق المصرية أنواع كثيرة من أسماك المزارع وأحيانا يقوم البائعون والمحلات ببيعها على أنها أسماك بلدي من النيل وليست أسماك مزارع، ويلجا التجار والمحلات لذلك بسبب إقبال المشتري أو المواطن على الأسماك البلدي أو أسماك النيل، ودائما يبحث ويساءل عنها .

وربما يرجع تمسك المواطن المصري بالأسماك النيلي البلدي وتفضيله لها على أسماك المزارع يرجع إلى عدة أسباب، سوف نوضحها في المقال الحالي بعد سؤال المختصين من التجار والصيادين والمواطنين، وكذلك سنوضح سبب لجوء بعض التجار إلى أدعاء أن السمك الذين يقومون ببيعه هو سمك بلطي بلدي وليس سمك مزارع.

لذلك أجرينا هذا التحقيق مع بعض التجار وبعض الصيادين الذين يوضحوا لنا الفرق بين السمك البلطي النيلي والسمك البلدي.

الفرق بين السمك البلطي النيلي البلدي والسمك البلطي المزارع

الفرق من حيث أساليب التغذية

تشهد أسعار الأسماك هذه الأيام ارتفاع شديد وربما يرجع السبب في ذلك هو قلة الأسماك المعروضة في الأسواق وذلك بسبب انتهاء موسم الصيد في نيل مصر وقلة الأسماك النيلية البلدي، لذلك يلجا بعض البائعين إلى بيع سمك المزارع على انه سمك نيلي بلدي لذلك نوضح لكم الفرق.

يقول قرني سيد عويس محمد من أكبر صائدي الأسماك في محافظة بني سويف، ويبلغ من العمر حوالي 55 عام، أن السمك البلطي البلدي يتغدى على الحشائش والمحار والرمال والطمي الموجود في النيل وكل شي طبيعي موجود في مياه النيل، لذلك نجد أن السمك البلطي البلدي طعمه جميل لأنه لا يخضع إلى أي هرمونات أو منشطات أو أدوية تزيد من حجمه.

بينما سمك المزارع والذي يتم تربيته في أحواض مصنوعة صنعها الإنسان يتحكم في كمية المياه ويتحكم في نوع الغذاء نجده يتغذى على الأعلاف وأحشاء الأسماك وريش ودم الطيور والأدوية والمنشطات، لذلك نجد طعمه غير طبيعي ولا يصل إلى حلاوة وجمال طعم الأسماك البلدي.

الفرق من حيث البيئة واللون

يضيف الحاج عطية محمد رجب شيخ الصيادين بمركز ناصر ببني سويف، 75 عام، انه نظرا لتربية أسماك البلطي المزارع في أحواض فنجد أن رائحة ولون هذه الأسماك التي يتم تربيتها داخل أحواض أو مزارع يتغير لونها بحسب البيئة التي تربت فيها.

فنجد أن السمك البلطي البلدي النيلي لونه يتميز بلمعة شديدة ورائحته رائحة مياه وحشاش النيل، وكذلك نجد لون بطن البلطي أبيض ناصع، أما لون الظهر أزرق أو أخضر غامق كذلك نجد خطوط الظهر السوداء واضحة وبهذه المواصفات يمكن تميز السمك البلطي البلدي بها.

أما أسماك المزارع فنجد أن البلطي المزارع لونه من عند البطن أحمر ولونه مطفي وليس له لمعة شديدة، ونجد الاحمرار يملأ جسم السمكة بأكملها.

ويعتبر اللون من اهمك ما يمكن أن نميز به سمك المزا راع عن عن السمك البلدي النيلي وذلك لان سمك المزارع يكون لونه شديد الحمرة أي يغلب عليه اللون الأحمر وعندما نشمه نجد أن زفراته شديدة ورائحة الأعلاف موجوده فيه

من حيث الحجم والنوع.

أما عن التفرقة من حيث الحجم والنوع فيقول الحاج أحمد محمد أحد صائدي الأسماك، بمركز ناصر ببني سويف، 50 عام، ان سمك البلطي المزارع يكون حجمه أمام البائع أو التاجر موحد أي ان السمك يكون ذات حجم واحد، وذلك بسبب التربية في مكان واحد وغذاء واحد بالضبط مثل فراخ المزارع أعمارها متساوية، وكذلك نجد نوعها ولونها واحد.

ويرجع سبب ذلك إلى أن سمك المزارع يخضع لدورة تربية تبداء مع بعضها الأسماك ويتناولون غذاء واحد في وقت واحد وعندما تنتهي الدورة يتم عرضها للبيع، مثلها مثل تربية الدواجن في مزارع الدواجن.

أما عن الأسماك البلدي النيلي فلا يمكن أن نجدها أمام البائع أو التاجر ذات إحجام واحدة، بل نجد منها الكبير والصغير والمتوسط، وكذلك نجدها مختلفة اللون فمنها الأبيض ومنها الأخضر ومنها الفضي، ونجدها أيضا مختلفة الأنواع فنجد منها سمك البلطي الحجاري ” البوق ويق” والشبار أو العنيز وكلها أسماء للأسماك صغيرة الحجم، وكذلك نجد منها سمك البلطي السلطاني وهي الأسماك الأشهر والأكثر انتشارا في مصر، ومنها أيضا البلطي الأبيض أو ألطيوري أو الملأ قوي.

سبب الإقبال على السمك البلطي البلدي النيلي

وتقول الست أم محمد إحدى بائعات الأسماك في أحد أسواق محافظة بني سويف، أن السبب في الإقبال على السمك البلطي البلدي هو حلاوة طعم السمك البلطي البلدي، وأن سبب لجوء بعض التجار أحيانا لتقول على سمك المزارع انه بلدي “علشان نبيع بسعر غالي” لان السمك النيلي البلدي غالي الثمن وغير متواجد بكثرة.

اسماك مزارع أخري بجانب السمك البلطي

وفي الحقيقة لم تقتصر أسماك المزارع على السمك البلطي فقط، بل إنتشرت أنواع أخرى حيث أصبحت المزارع السمكية تنتج جميع أنواع السمك النيلي ومن الأسماك التي تنتجها المزارع السمكية سمك القراميط وسمك البياض والرعاد الشيلان وغيرها.

وفى نهاية التقرير نستطيع القول بان الفرق بين أسماك البلطي النيلي وأسماك المزارع هي أساليب التغذية، والبيئة والمياه التي تعيش فيها هذا الأسماك، فلو كانت هذه المزارع تخضع لأشراف طبي متكامل وأشراف صحي تكون أسماك المزارع من افضل الأسماك.

وأصبحت المزارع في مصر تنتج الكثير من أنواع السمك النيلي في مصر، فكل هذه الأنواع السابقة تنتجها المزارع والفرق بينهم كما سبق القول هو البيئة والتغذية.

والجدير بالذكر أن القوات المسلحة قامت بإنشاء العديد من المزارع السمكية التي تنتج جيع أنواع الأسماك النيلية والبحرية، مما يساعد على الحفاظ على الثروة السمكية والتي تعتبر مصدر هام من مصادر الدخل القومي .

أما عن الأسماك الموجودة في الأسواق يفضل معرفة مصدر هذه الأسماك والابتعاد عن الأسماك التي تعيش في مياه المصارف أو الترع أو التي تعيش في بيئة ملوثة حتى لا توثر على صحة الإنسان.

اقرأ أيضا

http://الآثار المصرية في السينما والأفلام ومدى تأثيرها عليها سلبا وإيجابا

http://البوم ” نساي” يتسبب في أزمة فنية كبيرة لشرين عبد الوهاب تصل للقضاء ومنع طرحه في الأسواق

http://من هي الفنانة دينا الشربينى مشوارها الفني واهم أزمة في حياتها