“السماسرة يعرضونها للبيع”.. إيرين سعيد تقدم طلب إحاطة بشأن بنك الإسكان والتعمير

تقدمت عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن حزب الاصلاح والتنمية ، إيرين سعيد، بطلب إحاطة بشأن طرح بنك الإسكان والتعمير مشروع إسكاني للشباب يسمى «مشروع الإسكان ذات الطابع المتميز».

د.إيرين سعيد- المصدر: صفحتها الرسمية على الفيسبوك

جاء ذلك عبر منشور رسمي للنائبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأضاف المنشور “وكالعادة السيستم لم يسمح بدخول المشتركين ويخرجهم أكثر من مرة، مما عرقل عملية الحجز للكثير”.

واستطرد المنشور “وأما من حالفه الحظ ودخل، وجد الوحدات محجوزة بالفعل بعد أقل من ربع ساعة من الطرح، وبعد ساعتين من الطرح كتب الشباب على المواقع أنهم محتاجون لهذه الشقق فوجدوا السماسرة يعرضونها للبيع، وأكثر من عرض”.

وأكمل المنشور على لسان النائبة “فهل يعقل أن تضيع جهود الدولة الاجتماعية لمعاونة الشباب على حفنة من السماسرة، إحساس الشباب باقترابه من حلمه، وفي لحظة يجده بيد من لا يستحق ويساومه عليه، أمر يتطلب مزيد من الرقابة”.