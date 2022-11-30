كيلو الرز بـ 10.5 جنيه.. التموين تكشف أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022

أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر2022، كما كشفت الوزارة عن أماكن توزيع السلع التموينية التي يبلغ عددها 31 سلعة، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم منظومة التموين 64 مليون مواطن من خلال 23 مليون بطاقة تموينية، كما يوجد ما يزيد عن 73 مليون مواطن يستفيد من منظومة الخبز المدعم، و أكدت الوزارة أنه لا يوجد زيادة في أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022.

أماكن توزيع السلع التموينية

كشفت وزارة التموين و التجارة الداخلية عن أماكن توزيع السلع التموينية للمستفيدين من دعم منظومة التموين وذلك بداية من يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، وهي كالتالي:

منافذ جمعيتي

فروع الجمعيات الاستهلاكية

بدالي التموين

شركة المصرية

شركة العامة لتجارة الجملة

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر

أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية والتي يبلغ عددها 31 سلعة، مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في الأسعار لشهر ديسمبر مع استمرار صرف الدعم الاستثنائي و الذي تتراوح قيمته ما بين 100 جنيه إلى 300 جنيه حسب عدد الأسر على بطاقات التموين، حيث تحصل الأسرة على دعم 100جنيه و الأسرتين تحصل على دعم 200 جنيه و الـ 3 أسر تحصل على دعم 300 جنيه، و أسعار السلع كالتالي:

سلع تموينية أساسية :

سكر معبأ 1 كيلو جرام بسعر 10.5 جنيه زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيه شاي ناعم 40 جرام بسعر 3.50 جنيه

سلع تموينية بفرق نقاط الخبز: