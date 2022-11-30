كيلو الرز بـ 10.5 جنيه.. التموين تكشف أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022
أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر2022، كما كشفت الوزارة عن أماكن توزيع السلع التموينية التي يبلغ عددها 31 سلعة، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم منظومة التموين 64 مليون مواطن من خلال 23 مليون بطاقة تموينية، كما يوجد ما يزيد عن 73 مليون مواطن يستفيد من منظومة الخبز المدعم، و أكدت الوزارة أنه لا يوجد زيادة في أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022.
أماكن توزيع السلع التموينية
كشفت وزارة التموين و التجارة الداخلية عن أماكن توزيع السلع التموينية للمستفيدين من دعم منظومة التموين وذلك بداية من يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، وهي كالتالي:
- منافذ جمعيتي
- فروع الجمعيات الاستهلاكية
- بدالي التموين
- شركة المصرية
- شركة العامة لتجارة الجملة
أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر
أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية والتي يبلغ عددها 31 سلعة، مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في الأسعار لشهر ديسمبر مع استمرار صرف الدعم الاستثنائي و الذي تتراوح قيمته ما بين 100 جنيه إلى 300 جنيه حسب عدد الأسر على بطاقات التموين، حيث تحصل الأسرة على دعم 100جنيه و الأسرتين تحصل على دعم 200 جنيه و الـ 3 أسر تحصل على دعم 300 جنيه، و أسعار السلع كالتالي:
- سلع تموينية أساسية :
- سكر معبأ 1 كيلو جرام بسعر 10.5 جنيه
- زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيه
- شاي ناعم 40 جرام بسعر 3.50 جنيه
سلع تموينية بفرق نقاط الخبز:
- أرز معبأ ا1 كيلو جرام بسعر 10.50 جنيه
- مكرونة 800 جرام بسعر 10.50 جنيه
- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه
- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيه
- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلو جرام بسعر 11 جنيه
- مسلي صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيه
- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيه
- مربي أنواع 350 جرام بسعر 14 جنيه
- تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيه
- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيه
- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيه
- جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7.50 جنيه
- مسجوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه
- كيس سائل غسيل أواني 80 جرام بسعر 2 جنيه
- صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه
- صابون تواليت 125 جرام بسعر 6.50 جنيه
- خل 5% حجم 900 ملي بسعر 5 جنيهات
- لبن جاف 125 جرام بسعر 20 جنيه
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 2 جنيه
- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر 1 جنيه
- بسكويت يويوز سادة بـ 1 جنيه
- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه
- بسكويت تومورو أنواع بسعر 3 جنيه
- بسكويت بوو أنواه بسعر 3 جنيه
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرام بسعر 2 جنيه
- قهوة سريعة الذوبان 18 جرام بسعر 3 جنيه
- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه