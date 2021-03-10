السلطات تتابع مقتل مواطن مصري في السعودية

تواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين المغتربين نبيلة مكرم، مع السفارة المصرية في السعودية، لمتابعة مقتل مواطن مصري وإصابة آخر في المملكة. بحسب موقع ” ديلى ايجبت نيوز”.

وأشارت مكرم في بيان لها، الأحد، إلى أنه تتم متابعة كافة التفاصيل القانونية من التحقيقات الأولية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للحالة الطبية للمواطن المصاب. وأشارت إلى أنه في حالة مستقرة ، وأنه تم نقله إلى مستشفى الشامسي في العاصمة السعودية.

وقتل سعودي يوم الجمعة عامل مصري في السعودية بسبب خلاف على أجرة تحميل الخضار. أطلق المدعى عليه، الذي تم اعتقاله، خمس رصاصات من سلاحه، مما أدى إلى مقتل مواطن مصري يبلغ من العمر 37 عامًا، يُدعى عشري محمد حسن، وإصابة ابن أخيه حسين سامي.

قبض ضباط المباحث الجنائية السعوديون على المتهم وهو حالياً قيد التحقيق.

وأضافت مكرم أن وزارتها ستتابع نقل جثمان حسن بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت ثقتها في سير التحقيقات والإجراءات القانونية في السعودية.

كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه فور وقوع الجريمة اتخذت القنصلية العامة بالرياض إجراءات لمتابعة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.

وشددت الوزارة على أن القنصلية المصرية في الرياض تراقب عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وستواصل تقديم الدعم القانوني. كما ستتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية.