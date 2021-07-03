السفير ماجد عبد الفتاح: تونس قامت بتوزيع العناصر التي حددتها مصر والسودان على أعضاء مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة

قال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” مساء اليوم السبت، أن العمل مستمر حتى الآن بين مصر والسودان لكي يتم تقديم قرار إلى مجلس الأمن فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، كما أنه تم تسليم عناصر مقترحة حول ملف سد النهضة إلى تونس باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، مؤكداً أن تونس قامت بتوزيع العناصر التي حددتها مصر والسودان على أعضاء مجلس الأمن.

وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح أن مصر والسودان يطلبان استئناف المفاوضات للانتهاء خلال 6 أشهر بحيث يتم التوصل إلى اتفاقية ملزمة حول ملء وتشغيل سد النهضة ولكي يتم ضمان حقوق مصر والسودان، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى وجود أطراف مراقبين للانخراط في المفاوضات بفعالية للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي.

وأكد المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة أن هناك جهود تقوم بها اللجنة العربية من السعودية والعراق والأردن والمغرب والجامعة العربية في الأمم المتحدة من أجل المساعدة في التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة الإثيوبي، لافتاً إلى هناك جهد كبير أيضا للحصول على 9 أصوات أو أكثر لاعتماد قرار مصر والسودان بشأن ملف السد.