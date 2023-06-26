السفير الصيني: مصر هي أول دولة إفريقية تتمكن من تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين

كشفت جمهورية مصر العربية أمس الأحد، الموافق 25/6/2023، عن انتهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، وأوضحت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان لها، أن مصر انتهت من عملية تجميع واختبار القمر الصناعي، في وكالة الفضاء المصرية، تمهيدا لإعادة شحنه ثم إطلاقه من جمهورية الصين الشعبية، في شهر أكتوبر القادم.

ومن جهته أشار السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشيانج، أن بعد انتهاء مشروع القمر الصناعي مصر سات2، سوف تكون الدولة المصرية، هي أولى الدول الإفريقية التي تتمتع بإمكانات كاملة، لتجميع وصناعة الأقمار الصناعية، مما سيدعم بشكل غير مسبوق، تطور صناعة الفضاء في جمهورية مصر العربية، كما أوضح أن مصر من أولى الدول التي نفذت تعاونًا مع الصين، في مجال الأقمار الصناعية في إطار مبادرة الحزام والطريق، للبناء المشترك بين الدولتين، وقد أشار السفير الصيني كذلك أن مصر والصين، وقعتا عدة اتفاقيات في هذا الشأن منذ عام 2014، عندما تم عقد اتفاقية تعاون في مجال أقمار الاستشعار عن بعد، وفي عام 2019 تم عقد اتفاقية تنفيذ القمر الصناعي مصر سات2، ويعد مشروعًا رائدًا بين الدولتين، في مجال التعاون العملي للتكنولوجيا الفضائية، وسوف يسهم هذا المشروع والتعاون بشكل كبير، في توفير صور دقيقة تصل إلى حد مترين، حيث تستطيع الدولة استغلالها للاستفادة من مواردها، مثل:

تحديد وتوزيع أنواع المحاصيل الزراعية، داخل الأراضي المصرية وفقا لطبيعة التربة والأجواء. متابعة تغيرات نشاط وشكل السواحل المصرية، خاصةً السواحل الشمالية، ومنطقة الدلتا في مصر. التخطيط العمراني. تتبع مصادر المياه ومسار الأنهار. حالات التعدي على الأراضي التي تملكها الدولة. وغير ذلك من التطبيقات الحيوية.

يشار إلى أن اختبار إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية، على رأسها القمر الصناعي مصر سات 2، تم في مقر وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع الصين، بعدما تم تجميع الأقمار الصناعية يوم أمس الأحد، في عملية تشغيل تعد هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وهو ما يمثل إنجازًا حديثًا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية، في جمهورية مصر العربية.