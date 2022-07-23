السبكي يستعد لطرح فيلم “بضع ساعات في يوم ما” بعد نجاح فيلم عمهم

بعد الاطمئنان على إيرادات فيلم “محمد عادل إمام” الجديد عمهم، المنتج أحمد السبكي أكد استعداده خلال الفترة القادمة لطرح فيلمه الجديد “بضع ساعات فى يوم ما”.

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني ومحمد سلام وكريم فهمي ومحمد الشرنوبي ومايان السيد، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد صادق، وإنتاج أحمد السبكي.

وخلال لقاء أحمد السبكي مع برنامج et بالعربي أثناء تواجده في دبي أضاف أنه يعمل في هذه الفترة على أنهاء التفاصيل النهائية لفيلم “بضع ساعات في يوم ما” استعداداً لطرحه الفترة المقبلة.

أحدث أعمال أحمد السبكي

ومن ناحية أخرى المنتج أحمد السبكي يصور حالياً فيلم آخر بعنوان “أنا لحبيبي”، وهذا الفيلم يضم عدداً من نجوم الفن ومنهم محمد الشرنوبي وياسمين رئيس وكريم فهمي، ومن إخراج هادي الباجوري.

ويذكر أيضاً أن فيلم “عمهم” الذي طرح في عيد الأضحى قد تجاوزت إيراداته ال 20 مليون جنية.