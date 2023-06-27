السبكي أخلف وعده معها وتامر حسني أبعدها عن الأضواء.. من هي بسنت السبقي؟

كشفت المذيعة والإعلامية بسنت السبقي مفاجأة من العيار الثقيل، جعلتها تصعد في تريند جوجل بسرعة غير متوقعة، وذلك بعد إعلانها أن الفنان تامر حسني كان خطيبها الذي أبعدها عن الإعلام والفن، فمن هي خطيبة نجم الجيل السابقة؟.

من هي بسنت السبقي؟

بسنت السبقي هي فنانة ومقدمة أخبار مصرية، تخرجت في كلية الإعلام، وعملت في بداية حياتها كموديل إعلانات ومراسلة في التلفزيون.

ولدت بسنت في شهر ديسمبر من عام 1995 وعمرها الآن 28 عاما.

عملت كمقدمة للحفلات في دار الأوبرا المصرية، وعملت أيضا في مجال التحقيقات الصحفية.

تهوى التمثيل ولكنها تعتبره هوايه وتمثل فقط من أجل المتعة، وهذا ما كشفته خلال ظهورها مع سارة نخلة في برنامج فيس أوف.

أول ظهور لها في التمثيل كان من خلال مسلسل أولاد الغوالي عام 2006، وآخر أعمالها كان مسلسل عملة نادرة في شهر رمضان الماضي.

بعد فترة من ظهورها في الإعلام تمت خطبة بسنت السبقي وفجأة غابت عن الأنظار، لأن خطيبها كان يغار عليها ولا يرغب أن تتعرض للمضايقات في العمل، كما إنه لا يحب أن تعود خطيبته من العمل في وقت متأخر من الليل.

بسنت السبقي: كنت مخطوبة للفنان تامر حسني

خطيب بسنت السبقي الذي تحدثنا عنه هو الفنان تامر حسني -بحسب ما كشفته في برنامج فيس أوف.

وهو من أبعدها عن العمل في الإعلام وجعلها تتوقف عن هوايتها التي تحبها وهي التمثيل، ولكن بسنت السبقي أكدت أنها قبلت بهذا الأمر مع تامر حسني لكن لن تكرره مرة أخرى ولن تقبل بشرط البعد عن الأضواء مجددا.

السبكي أخلف وعده مع الفنانة بسنت السبقي

قالت بسنت إنها وقعت عقد مع السبكي، ولم تحدد هل أحمد أم محمد السبكي، وأوضحت إنه وعدها بأن تكون نجمة أفلامه القادمة لكنه لم ينفذ وعده بسبب خلاف حدث بينهما رفضت الكشف عنه.

يذكر أن الفنانة بسنت السبقي أوضحت أن علاقتها بالنجم تامر حسني رائعة رغم الانفصال، ووصفته بالمحترم، وعملت معه في مسلسل آدم وفيلم أهواك.