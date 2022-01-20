السبب الحقيقي وراء “خناقة كارفور المعادي”.. وهكذا علقت الإدارة على الواقعة

أسامة مقلد

أصدرت إدارة مولات “كارفور” بيانًا رسميًا توضح فيه ملابسات المشاجرة التي حدثت داخل فرع المعادي، وأثارت جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عقب انتشار مقطع فيديو للواقعة على الإنترنت.

السبب الحقيقي وراء "خناقة كارفور المعادي".. وهكذا علقت الإدارة على الواقعة

وقالت إدارة كارفور، أن المشاجرة حدثت يوم الجمعة الماضية الموافق 14 يناير الجاري، عندما خالف أحد العملاء اللوائح التنظيمية حيث تناول بعض المنتجات الغذائية المعروضة بالفرع دون أن يدفع ثمنها، فتحدث الأمن معه باحترام، ولكن رد فعله كان حادًا مما اضطر الأمن لمحاولة إخراجه هو ومن كان معه خارج الفرع حفاظًا على أمن وسلامة العملاء والموظفين.

وتقدم الأمن بشكوى رسمية إلى قسم الشرطة التابع له الفرع، وأكدت الإدارة أن فريق عمل كارفور مستمر في بذل قصارى جهد لضمان توفير بيئة تسوق آمنة لجميع العملاء والموظفين.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمشاجرة التي نشبت داخل فرع كارفور المعادي بين أحد العملاء مع الأمن بالأسلحة البيضاء، حيث سادت حالة من الهلع والرعب بين المواطنين.

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وتصدر هاشتاج “خناقة كارفور المعادي” قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديو على الإنترنت، وتناول البعض الأمر بسخرية.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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