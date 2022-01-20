السبب الحقيقي وراء “خناقة كارفور المعادي”.. وهكذا علقت الإدارة على الواقعة

أصدرت إدارة مولات “كارفور” بيانًا رسميًا توضح فيه ملابسات المشاجرة التي حدثت داخل فرع المعادي، وأثارت جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عقب انتشار مقطع فيديو للواقعة على الإنترنت.

وقالت إدارة كارفور، أن المشاجرة حدثت يوم الجمعة الماضية الموافق 14 يناير الجاري، عندما خالف أحد العملاء اللوائح التنظيمية حيث تناول بعض المنتجات الغذائية المعروضة بالفرع دون أن يدفع ثمنها، فتحدث الأمن معه باحترام، ولكن رد فعله كان حادًا مما اضطر الأمن لمحاولة إخراجه هو ومن كان معه خارج الفرع حفاظًا على أمن وسلامة العملاء والموظفين.

وتقدم الأمن بشكوى رسمية إلى قسم الشرطة التابع له الفرع، وأكدت الإدارة أن فريق عمل كارفور مستمر في بذل قصارى جهد لضمان توفير بيئة تسوق آمنة لجميع العملاء والموظفين.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمشاجرة التي نشبت داخل فرع كارفور المعادي بين أحد العملاء مع الأمن بالأسلحة البيضاء، حيث سادت حالة من الهلع والرعب بين المواطنين.

وتصدر هاشتاج “خناقة كارفور المعادي” قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديو على الإنترنت، وتناول البعض الأمر بسخرية.