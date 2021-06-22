السبب الحقيقي وراء تفكير مي حلمي في الاعتزال

أعلنت المذيعة مي حلمي، صباح اليوم الثلاثاء، من خلال منشور لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفكيرها في الاعتزال رسميًا، والابتعاد عن الأضواء.

جاء ذلك بعد نشر صورة لها برفقة لاعب كرة القدم الكرواتى إيفان راكيتيش نجم برشلونة السابق وإشبيلية الحالي، أثناء تواجده في دبي.

وهي الصورة التي سببت لمي، أزمة كبيرة بسبب ملابسها الجريئة، وعرضتها للتنمر من قبل متابعيها الذين علقوا عليها تعليقات سلبية وساخرة، بالإضافة إلى تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الألفاظ الخارجة من قبل البعض.

الجدير بالذكر أن مي حلمي، قد أثارت الجدل بظهورها في رمضان الماضي، مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامجها “شيخ الحارة والجريئة” الذي عرض على قناة “القاهرة والناس”، وكشفت فيه عن تفاصيل كثيرة تخص حياتها الزوجية مع طليقها المطرب الشاب محمد رشاد.