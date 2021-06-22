السبب الحقيقي وراء تفكير مي حلمي في الاعتزال

بواسطة أسامة مقلد

أعلنت المذيعة مي حلمي، صباح اليوم الثلاثاء، من خلال منشور لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفكيرها في الاعتزال رسميًا، والابتعاد عن الأضواء.

السبب الحقيقي وراء تفكير مي حلمي في الاعتزال

جاء ذلك بعد نشر صورة لها برفقة لاعب كرة القدم الكرواتى إيفان راكيتيش نجم برشلونة السابق وإشبيلية الحالي، أثناء تواجده في دبي.

وهي الصورة التي سببت لمي، أزمة كبيرة بسبب ملابسها الجريئة، وعرضتها للتنمر من قبل متابعيها الذين علقوا عليها تعليقات سلبية وساخرة، بالإضافة إلى تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الألفاظ الخارجة من قبل البعض.

الجدير بالذكر أن مي حلمي، قد أثارت الجدل بظهورها في رمضان الماضي، مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامجها “شيخ الحارة والجريئة” الذي عرض على قناة “القاهرة والناس”، وكشفت فيه عن تفاصيل كثيرة تخص حياتها الزوجية مع طليقها المطرب الشاب محمد رشاد.

قد يهمك:


Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.