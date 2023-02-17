“الزراعة” تختبر أرز الجفاف عرابي لتعميم زراعته.. إنتاجية الفدان تصل إلى 6 طن

قال الدكتور سعيد سليمان، خبير الأرز الدولي، ومستنبط أرز الجفاف عرابي، إنه التقى بالسيد القصير وزير الزراعة بداية الشهر، وعرض عليه زراعة الأرز المقاوم للجفاف، الذي يتحمل الجفاف لفترة تصل إلى أسبوعين.

وكلف الوزير بتشكيل لجنة على أن يكون سعيد سليمان عضوا بها، لبحث زراعة أرز الجفاف “عرابي 3 و4” هذا العام، في محافظتي كفر الشيخ والغربية تحت ظروف الجفاف.

أضاف “سليمان”، أن بعد نجاح زراعته سوف يتم تعميمها في مصر وتسجيله بالوزارة، حيث ينقسم إلى صنفين وهما عرابي 3 و4.

و قال الدكتور سعيد سليمان مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أفاض في ذكر فوائد ومميزات صنف الأرز «عرابي 4» الذي يصلح للزراعة داخل الصوب بنجاح كبير، محققا نفس إنتاجية الفدان فى الأراضي الصحراوية، والتي تصل لـ 5 أطنان للفدان.

أرز الجفاف عرابي ينتج نحو 6 طن لكل فدان

تابع: أن إنتاجية الصنف من أرز الجفاف عرابي تصل إلى 6 طن لكل فدان، ويستهلك نصف المياه فقط مقارنة برى الأرز البلدي.

ويعد استنباط الأرز عرابي بمراحلة المختلفة وصولاً لـ «عرابي 4»، نجاحا كبيرا في علم الوراثة النباتية، وهو ما نجح فيه الفريق العلمي، وكانت نتيجة زراعة الصنف المقاوم للجفاف وملوحة التربة، تخفيض استهلاك محصول الأرز للمياه إلى نحو 50 %، حيث يستهلك فدان أرز الجفاف 3500 متر مكعب من المياه بنظام التنقيط، في حين يستهلك الأرز التقليدي 7000 متر مكعب من المياه، بجانب مقاومتها الكبيرة للأمراض والذي نتج عنه تخفيض استخدام المبيدات الكيميائية وحماية التربة من آثارها.