الراقصة دينا عن مواصفات فتى أحلامها: أكيد مش هيبقى فتى بالنسبة لي هيبقى راجل كبير

علقت الراقصة الاستعراضية دينا، على أحد تصريحاتها السابقة التي قالت خلاله “استكفيت من الرجالة”، حيث أكدت في لقاء صحفي لها أن ما قالته كانت مجرد مزحة.

الراقصة دينا بالحجاب في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث صرحت دينا، قائلة: “كنت بهزر لما قولت كده.. هو انتوا كل حاجة بهزر فيها تاخدوها بجد.. أنا واحدة دمي خفيف وبحب الهزار دايمًا”.

وردًا على سؤال حول مواصفات فتى أحلامها، قالت الراقصة دينا: “هو أنا صغيرة للدرجادي؟ مفيش حاجة اسمها فتى أحلام غير لواحدة عندها 18 أو 21 سنة.. أكيد مش هيبقى فتى بالنسبة لي هيبقى راجل كبير”.

الجدير بالذكر أن الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، يعرض لها حاليًا في السينمات فيلم “الملكة” الذي تقوم فيه بدور البطولة أمام الفنانة هالة صدقي.

وتنتظر دينا، عرض فيلمها الجديد “عادل مش عادل” الذي تلعب فيه دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد الفيشاوي، وهو الفيلم الذي تعرضت بسببه للانتقادات الشديدة عقب تداول صورة لهما ظهر فيها الفنان الشاب وهو يضع يده على ساقها.