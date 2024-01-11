الراقصة دينا: بحب وقفة المطبخ أوي.. وباكل كل الفواكه ما عدا البطيخ

كشفت الفنانة الاستعراضية دينا، في حوار لها مع الإعلامية سهير جودة، عن علاقتها بالمطبخ ووجباتها المفضلة.

الراقصة دينا بالحجاب في جلسات تصوير سابقة - مصدر الصورة: إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت دينا، في مقطع فيديو نشرته الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “أنا بعمل كل حاجة وبحب وقفة المطبخ أوي”.

وأضافت دينا: “من أكتر الأماكن اللي بتسعدني وبفصل فيها دماغي هي المطبخ”، أما عن الأكلات التي تفضلها والنظام الغذائي الذي تتبعه للحفاظ على رشاقتها، قالت: “باكل كل اللحوم والسمك.. ما عدا الفراخ ما باكلهاش خالص.. وممنوعة من السلطة وأي خضار بارد.. لكن باكل كل الفواكه ما عدا البطيخ”.

الجدير بالذكر أن الفنانة دينا، تنتظر عرض فيلمها الجديد “عادل مش عادل” المقرر طرحه في السينمات يوم 24 يناير الجاري، ضمن موسم أفلام منتصف العام الدراسي 2024.

فيلم “عادل مش عادل” بطولة: أحمد الفيشاوي، وشيري عادل، ومحمود البزاوي، ودينا، ومحمد رضوان، وأوتاكا، وبدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، من تأليف: حسام كمال، وأدهم سعيد، وإخراج: أحمد يسري.