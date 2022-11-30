الراحل سمير غانم يحكي القصة الحقيقة لمشهد حذفته الرقابة من مسرحية “المتزوجون”

رحل جسده وظلت سيرته وأعماله لها أثر كبير في حياته لتضم شريحة كبيرة وواسعة من الجمهور بمختلف الأجيال، لإدخال الفرحة والسرور في منازلهم، حتى أن الحزن قد غطى على الغالبية بوفاة صانع البهجة الفنان الكبير سمير غانم، لتضمن ذكرياته عددًا كبير من المواقف التي مر بها في حياته الفنية، وكواليس أعماله التي بقت عالقة في أذهان الجماهير، وهو ما رواه لقاءاته التليفزيونية.

سمير غانم وقصة المشهد الغير لائق

من بين الأمور التي ما زالت يحكي الكثير عنه، هو حذف مشهد أثار الجدل وقتها من مسرحية “المتزوجون”، بعدما شاهدته الجهات المختصة ورأت أن ما يقدمه يخالف معايير الميثاق الفني، ليكشف “سمير” في حوار تلفزيوني ببرنامج “العاشرة مساءً”، أنه عانى كثيرًا من الرقابة بسبب بعض المشاهد التي كانت بدعوى أنها “ما بتضحكش”، لعتبر الفنان أن هذا الأمر هو من اختيار المشاهد وليس للرقابة الشأن فيها، وكذلك الفنان هو الوحيد عنده العلم إذا كان ما يقوله “يضحك المشاهد والحضور أم لا”، وفقًا لما رواه أثناء اللقاء.

سمير غانم: سبب حذف الرقابة لمشهد “ضرب الصرصار”

وفي سياق متصل ذكر الفنان مشهد “ضرب الصرصار” التي قامت الرقابة أيضًا بحذفه قائلاً “كنت داخل أضرب الصرصا وهو داخل البنطلون فبفضل أعمل حركات حتى يكاد الجميع في غاية السعادة والناس ميتة من الضحك الهيستري، وبنط رايح جاي علشان ينزل، وفي الأخر مانزلش فقولت “خلاص كدا راح لمصيره بقى”، وأي إيفيه كنت بقدمه كنت سعاد بعمل تغليفها مناسبة حتى تلائم الحضور”.

وأردف “سمير” لدي حرص كبير على مثل هذه الإفيهات نظرًا لوجد كافة الفئات التي كانت تشاهدني من “أطفال ومحجبات وعائلات”، “وأنا باخد بالي جدًا في الحتة دي حتى لا أخرج عن النصوص اللي ممكن تكون حساسة وتزعلهم مني”.