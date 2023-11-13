الرئيس عبد الفتاح السيسي: سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة

حضرَ الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر القمة العربية الإسلامية الاستثنائية حيث توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر القمة، حيث قال “يمر الوقت ثقيلاً على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا للعصور الوسطى ويستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية، كما قال ” كما يمر الوقت ثقيلاً على أهالي غزة يمر علينا وعلى الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلمًا وحزينًا، كما قال ” أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم هذه الإدانة الواضحة ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التشديد في الوقت ذاته على أن سياسات القتل الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس”.

الرئيس السيسي مصدر الصورة: المصري اليوم

المجتمع الدولي ومجلس الأمن

كما قال ” إن المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون ابطاء: