الرئيس عبد الفتاح السيسي: سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة
حضرَ الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر القمة العربية الإسلامية الاستثنائية حيث توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر القمة، حيث قال “يمر الوقت ثقيلاً على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا للعصور الوسطى ويستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية، كما قال ” كما يمر الوقت ثقيلاً على أهالي غزة يمر علينا وعلى الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلمًا وحزينًا، كما قال ” أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم هذه الإدانة الواضحة ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التشديد في الوقت ذاته على أن سياسات القتل الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس”.
المجتمع الدولي ومجلس الأمن
كما قال ” إن المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون ابطاء:
- أولاً: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.
- ثانيًا: وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.
- ثالثًا: اطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
- رابعًا: ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية.
- خامسًا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- سادسًا: إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.