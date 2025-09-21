الرئيس السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب من جديد

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية من جديد إلى مجلس النواب من أجل البحث والتدقيق في الكثير من الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، ورد إلى رئاسة الجمهورية قادما من مجلس النواب في 26 أغسطس 2025 بطلب التوقيع والاعتماد من السيد الرئيس ومن ثم إصداره، لكن كانت هناك الكثير من الاعتراضات والمناشدات لإعادة النظر في بعض مواده التي تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها من أجل الحصول على المزيد من الضمانات الخاصة بحرمة مسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

كما شملت المناشدات والاعتراضات التي وردت إلى السيد الرئيس، ضرورة زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض موجود في صياغة المادة المتعلقة به، والتي قد تؤدي إلى تفسيرات متعددة ووجود مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.

وتضمنت المناشدات التي وردت إلى مؤسسة الرئاسة، إتاحة الوقت الكافي والمناسب لدى الجهات المعنية والوزارات لتنفيذ النماذج المستحدثة في القانون وتنفيذ آلياته والإلمام بالأحكام الخاصة به ليتم تطبيقها بكل دقة حتى يتم الوصول إلى العدالة الناجزة المنشودة في ضوء الدستور والقانون.