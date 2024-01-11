الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن والإيجار القديم حاضر في تعليقات المستشار أحمد فهمي “فين وعدك لينا ياريس؟”

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك في منشور رسمي للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

استغاثة من مالك بالاسم

وبرزت مجددا التعليقات الخاصة بقانون الإيجار القديم في تعليقات المواطنين المتابعين لمنشورات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وكتب صاحب حساب يدعى «Alaa Saif» تعليقا عن مشكلة وأزمة قانون الإيجار القديم قائلاً “لو عاوزين تقفوا جنب مصر فعلا اتكلموا في حلول.. استغاثة استغاثة استغاثة من مالك بالاسم ولا يملك تكليف غلاء المعيشة هو وأهله، أرجو من سيادتكم سرعة البت فى قانون الايجار القديم المخالف للشرع والدستور ده قانون استثنائى ويجب خروج السكنى والتجاري بعد خروج الاعتباري منفردا حتى لا يشوبه عوار دستورى حسب توصيات مجلس الدوله”.

واستطرد سيف في حديثه عن فوائد إلغاء الإيجار القديم “ثانيا سيدخل ميزانية الدولة فوق التريليون جنيه أملاك الدولة المتمثلة في الأوقاف غير الضريبه العقاريه بالمليارات وينعش الاقتصاد المصرى”.

وفي تعليق آخر قال سيف “إن المسؤول الذي لا يلتفت أو يهتم بكل صيحات أصحاب العقارات المضطهدين الذين سُرِقت حقوقهم وممتلكاتهم وميراثهم لأكثر من 70 عامًا لا يمكن أن يكون بشرا ويشعر بألم مثلهم”.

وعدك لنا ياريس

وكتب صاحب الحساب «بلال ابن صلاح أبو سويلم» موجها خطابه إلى الرئيس “الحمد لله على سلامتك..فرحنا وغير قانون الإيجار القديم الحرام شرعا ردوا للناس حقوقهم وأقيموا العدل في مصر وعدك لنا يا ريس بتغيير قانون الإيجار القديم الحرام شرعا”.

فين وعدك لينا ياريس

وأشارت صاحبة الحساب «Amal Nour» إلى حديث الرئيس السيسي عن الإيجار القديم قبل ذلك، وسألت “فين وعدك لينا يا ريس 75 سنه ظلم، الغاء قانون الايجار القديم لازما وحتما”.

وأضافت “الحكومه هي اللي عملت كده هي اللي عملت الفتنه بين المستاجر والمالك”.

ولم تكتفي نور بتعليق واحد بل تساءلت في تعليق آخر “ماهو المبرر التشريعي والأخلاقي لاستمرار ظلم قانون استثنائي يمكن التجار وأغنياء المستأجرين من نهب شقق ومحلات فقراء الملاك ومنهم الأرامل والمرضى وكبار السن!؟”

