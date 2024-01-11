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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن والإيجار القديم حاضر في تعليقات المستشار أحمد فهمي “فين وعدك لينا ياريس؟”

أحمد مراد

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك في منشور رسمي للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

استغاثة من مالك بالاسم

وبرزت مجددا التعليقات الخاصة بقانون الإيجار القديم في تعليقات المواطنين المتابعين لمنشورات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وكتب صاحب حساب يدعى «Alaa Saif» تعليقا عن مشكلة وأزمة قانون الإيجار القديم قائلاً “لو عاوزين تقفوا جنب مصر فعلا اتكلموا في حلول.. استغاثة استغاثة استغاثة من مالك بالاسم ولا يملك تكليف غلاء المعيشة هو وأهله، أرجو من سيادتكم سرعة البت فى قانون الايجار القديم المخالف للشرع والدستور ده قانون استثنائى ويجب خروج السكنى والتجاري بعد خروج الاعتباري منفردا حتى لا يشوبه عوار دستورى حسب توصيات مجلس الدوله”.

واستطرد سيف في حديثه عن فوائد إلغاء الإيجار القديم “ثانيا سيدخل ميزانية الدولة فوق التريليون جنيه أملاك الدولة المتمثلة في الأوقاف غير الضريبه العقاريه بالمليارات وينعش الاقتصاد المصرى”.

مالك إيجار قديم يستغيث بالرئيس السيسي
الإيجار القديم حاضر في تعليقات الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة كل يوم
الإيجار القديم
من الواضح أن ملاك الإيجار القديم لا يتوقفون عن المطالبة بحقوقهم عبر القنوات الرسمية للدولة

وفي تعليق آخر قال سيف “إن المسؤول الذي لا يلتفت أو يهتم بكل صيحات أصحاب العقارات المضطهدين الذين سُرِقت حقوقهم وممتلكاتهم وميراثهم لأكثر من 70 عامًا لا يمكن أن يكون بشرا ويشعر بألم مثلهم”.

وعدك لنا ياريس

وكتب صاحب الحساب «بلال ابن صلاح أبو سويلم» موجها خطابه إلى الرئيس “الحمد لله على سلامتك..فرحنا وغير قانون الإيجار القديم الحرام شرعا ردوا للناس حقوقهم وأقيموا العدل في مصر وعدك لنا يا ريس بتغيير قانون الإيجار القديم الحرام شرعا”.

مطالب في تعليقات الصفحات الرسمية بإلغاء الإيجار القديم
تعتبر وزارة الأوقاف المصرية الخاسر الأكبر من استمرار هذا القانون القديم الذي يبخس الثمن ويضر بالعقارات لانعدام الصيانة

فين وعدك لينا ياريس

وأشارت صاحبة الحساب «Amal Nour» إلى حديث الرئيس السيسي عن الإيجار القديم قبل ذلك، وسألت “فين وعدك لينا يا ريس 75 سنه ظلم، الغاء قانون الايجار القديم لازما وحتما”.

وأضافت “الحكومه هي اللي عملت كده هي اللي عملت الفتنه بين المستاجر والمالك”.

الإيجار القديم أفقر الملاك وأغنى المستأجرين على حساب ورثتهم
تعتبر مشكلة الإيجار القديم من المشكلات الكبيرة حيث أنها مستمرة منذ أكثر من 7 عقود ولم تجد حلا إلى اليوم

ولم تكتفي نور بتعليق واحد بل تساءلت في تعليق آخر “ماهو المبرر التشريعي والأخلاقي لاستمرار ظلم قانون استثنائي يمكن التجار وأغنياء المستأجرين من نهب شقق ومحلات فقراء الملاك ومنهم الأرامل والمرضى وكبار السن!؟”

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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