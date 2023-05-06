الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا رئاسيًا لمتابعة مشروع مستقبل مصر الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

عُقد اليوم السبت اجتماع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة التطورات الحالية في مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وكان من بين الحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اللذان يتوليان دوراً مهما في إدارة المشروع.

وأوضحت صحيفة “الوطن” أن المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، قد أكد أن الاجتماع الرئاسي يدور حول عرض الجهود والمبادرات الجارية في جميع محاور مشروع “مستقبل مصر” بالقطاعات المختلفة في الجمهورية، وتم تسليط الضوء خلال الاجتماع على عدة موضوعات مهمة، بما في ذلك استصلاح الأراضي، وإنشاء صوامع لتخزين الحبوب والغلال، وتنمية الصناعات الزراعية لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.

الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

خلال الاجتماع تم عرض الجهود المذهلة التي بُذِلت لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، وتم استعراض أحدث أنظمة الري والميكنة الزراعية المستخدمة في نطاق المشروع.

أكد المُتحدث الرسمي، أن الرئيس طلب وبشدة مواصلة التنفيذ الدقيق لكافة جوانب مشروع “مستقبل مصر” الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الاهتمام بمسار التنمية والتطور العمراني للمشروع وتعزيز النقل والتجارة، وأشار إلى أن مشروع “الدلتا الجديدة”، على وجه الخصوص، يهدف إلى تعزيز الرقعة الزراعية في مصر وتحسين الإنتاجية الزراعية لتلبية الاحتياجات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي، كما سيسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة في مختلف التخصصات.