الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني في مستهل زيارة رسمية لمصر

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مستهل زيارة رسمية لمصر.

ووصل الملك عبد الله الثاني إلى مطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقباله الرئيس السيسي، وكبار قادة القوات المسلحة المصرية.

وصافح الرئيس السيسي الملك عبد الله الثاني، حيث تبادلا التحيات والترحيبات، كما تبادلا الهدايا التذكارية.

وعقد الرئيس السيسي والعاهل الأردني جلسة مباحثات ثنائية، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس السيسي، خلال المباحثات، على عمق العلاقات المصرية الأردنية، وحرص مصر على استمرار التعاون الثنائي مع الأردن في المجالات كافة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف الأردن الداعمة لمصر في جميع المحافل الدولية.

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية العلاقات المصرية الأردنية، وحرصه على استمرار التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين.

وأشاد العاهل الأردني بمواقف مصر الداعمة للأردن في جميع المحافل الدولية.

وعقب المباحثات، وقع الرئيس السيسي والعاهل الأردني عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والعاهل الأردني مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، عقب انتهاء المباحثات.

وتستغرق زيارة العاهل الأردني لمصر يومين، حيث من المقرر أن يعقد عددًا من اللقاءات مع المسؤولين المصريين.