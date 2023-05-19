الرئيس السيسي يجري لقاء مع نظيره التونسي على هامش القمة العربية في جدة

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء مع نظيره التونسي قيس سعيد، على هامش مشاركته في قمة جامعة الدول العربية في جدة، وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أفصح عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الشعبي والرسمي، متمنياً التوفيق لتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ الشعب التونسي، كما أكد سيادته على تطلعات مصر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لتشكل إطاراً متكاملاً في النواحي الاقتصادية والاستراتيجية، ونوه على دعم مصر القوي لكافة الجهود الجارية لمواصلة تونس مسيرتها نحو التنمية والإصلاح.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول العديد من القضايا وتبادل الرؤى الخاصة بعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الشأن السوداني، والأوضاع في ليبيا، وتوافق الرئيسان على مبدأ ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور فيهذا الصدد، وذلك من أجل دفع الجهود للتسوية لجميع الأزمات القائمة واستعادة الأمن لصالح استقرار الشعوب العربية.

ومن جانبه، أكد الرئيس التونسي عمق الروابط الجامعة بين البلدين الشقيقين، وحرص تونس على الارتقاء نحو التعاون مع مصر في جميع المجالات، وذلك كحجر أساس للمحافظة على الأمن والاستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة، ويأتي ذلك كله في ضوء أهمية مصر المحورية دولياً وإقليميا، كما أعرب عن تطلع تونس للاستفادة من تجربة مصر في تنفيذ مشروعاتها التنموية.