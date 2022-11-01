الرئيس السيسي يتوجه إلى الجزائر

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه صباح اليوم الثلاثاء إلى الجزائر، من أجل المشاركة في القمة العربية.

وتعقد القمة العربية رقم 31 في الجزائر، على مدار يومين، بحضور العديد من رؤساء وقادة الدول العربية.

وحسبما ذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، فإن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تدعيم علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، أن “قمة الجزائر تهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية”.

كما يتضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد بعض اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب، من أجل “التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وفيما يلي نص البيان الذي نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية “يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الاول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر”.

وتابع “مشاركة السيد الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة”.

ولفت “قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.. كما سيتضمن برنامج السيد الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.