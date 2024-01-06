الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب الوطني بالعاصمة الادارية الجديدة

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد تفقد اليوم التدريبات التي يجريها المنتخب الوطني المصري بإستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان المنتخب الوطني، قد وصل إلى فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية، الثلاثاء الماضي، الموافق 2 يناير 2024، ليقيم معسكره التدريبي الذي يستمر إلى التاسع من الشهر الجاري، وذلك استعدادا لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر انطلاقها في الثالث عشر من يناير الجاري بساحل العاج «كوت ديفوار».

ويتخلل المعسكر مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي مسا غد الأحد الموافق 7 يناير 2023.

وتضم قائمة منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا 27 لاعبا، وهم:

محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، وأحمد الشناوي في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: محمد عبد المنعم، أسامة جلال، علي جبر، محمد هاني، عمر كمال، أحمد سامي، محمد حمدي، أحمد فتوح، وأحمد حجازي.

وفي الوسط: أحمد سيد “زيزو”، أحمد نبيل “كوكا”، محمود حمادة، حمدي فتحي، إمام عاشور، مروان عطية، ومحمد النني.

وأما خط الهجوم ففيه: محمد صلاح، محمود حسن “تريزيجيه”، مصطفى محمد، عمر مرموش، أحمد حسن “كوكا”، محمود عبد المنعم “كهربا”، ومصطفى فتحي.