الرئيس الروسي: محطة الضبعة النووية مشروع ريادي في مجال تعاوننا الثنائي مع مصر

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن محطة الضبعة النووية هي مشروع ريادي في مجال تعاوننا الثنائي، وهي رمز مهم في التعاون الروسي المصري، وتنفيذها سيكون مساهمة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري، وسيعزز سيادتها في مجال الطاقة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل.

الرئيس بوتين خلال افتتاح الصبة الخرسانية- المصدر: On

وأضاف بوتين في كلمته بمناسبة وضع الصبة الخرسانية الأولى في الوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة النووية “في القرن الماضي شارك الخبراء الروس في دعم الاقتصاد المصري وبناء قدرات دفاعية، كما شاركوا في بناء البنى التحتية مثل السد العالي، وهناك الكثير من المشاريع التي قمنا ببنائها معا، وهي في قائمة الأعمال حتى الآن”.

وأشار بوتين إلى أن مصر شريك استراتيجي لروسيا، كما أن البلدان يعملان على مستوى من الاحترام المتبادل، وأخذ المصالح المشتركة بعين الاعتبار، وذلك على ضوء اتفاق التعاون الاستراتيجي الذي تم إبرامه في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2018.

وقال الرئيس الروسي، أن التبادل الاقتصادي بين مصر وروسيا ارتفع بنسبة 28.8% في العام الماضي 2023، وهناك تعاون على قدم وساق في مجالات الزراعة والطاقة والمحروقات بشكل كبير.

ولفت بوتين الانتباه إلى أن بلاده تقوم بالعمل في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن هناك فرص من التعاون ستبدأ في منظمة بريكس، والجانب الروسي كان مؤيدا باستمرار انضمام مصر إلى هذه المجموعة.

نحن في انتظاركم فخامة الرئيس السيسي

ونوه بوتين إلى أن بلاده تخطط لأكثر من 200فعالية هذا العام أثناء رئاسة بلاده لمجموعة “بريكس”، وأن روسيا تسعى بشكل كبير لتنضم مصر بشكل فعال للمجموعة بشكل قوي.

وتوجه الرئيس الروسي إلى الرئيس السيسي أثناء كلمته قائلا “ونحن في انتظاركم فخامة الرئيس السيسي في قمة بريكس في أكتوبر القادم بمدينة كازان الروسية”.

مواصفات الضبعة النووية

وتحدث بوتين حول أبرز المعلومات التي تتميز بها محطة الضبعة النووية قائلاً “روسيا تبني في مصر لأربع وحدات من الطاقة بقدرة إجمالية قدرها 4800 ميجاوات، وستوفر كمية كبيرة من الطاقة، تقريبا 10% من الاستهلاك المحلي، وهي صفر انبعاثات كربون، وهو أمر حيد للبيئة المحيطة وصحة الناس من حولها”.