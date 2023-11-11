قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إنه لم يثبت وجود أي اختراق لتطبيق “فوري” على الإطلاق، موضحًا أنه تم الاستعانة بشركة خارجية من أجل التأكد من عدم سرقة الكروت البنكية للعملاء.

الرئيس التنفيذي لشركة فوري يوضح ماذا فعلت الشركة تجاه أنباء اختراق التطبيق

الرئيس التنفيذي لفوري: لا يوجد أي اختراق

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أمس الجمعة، إن الشركة لم تتلق على الإطلاق أي تهديدات بإختراق ما يسمى “الفدية”، وإنما تم نشر ذلك على “الدارك ويب”، موضحًا: ” أن تطبيق فوري وتطبيقات البنوك لا يوجد بها أي اختراقات بنسبة 100%”.

مستحيل اختراق الكروت

وأوضح أنه تأكيدًا آخر أنه لم يتم سحب من أي عميل أي أموال، أو معاملة تمت على حساب أي عميل بدون علم العميل، مشيرًا إلى أن المعاملات التي تتم باستخدام البطاقة الائتمانية تتم من خلال عدة اجراءات تبدأ بإدخال كلمة السر، ثم إرسال رقم الـ OTP ثم تتم العملية، وعملية استخدام الكارت بدون استخدام تلك الخطوات شبه مستحيلة.

فوري قامت بمراجعات وتأكدت من صحة التطبيق

ولفت النظر إلى أن شركة فوري قامت بعمل مراجعات طوال أمس الجمعة وتأكدت أنه لا توجد أي مشكلة في نظام فوري، ولم يكن بها أي مشكلة من المشكلات. وأوضح أن من ضمن الشائعات أن تطبيق فوري “لا يعمل” والحقيقة أنه بسبب الإقبال على استخدام التطبيق أصبح به بعض المشاكل، ولكن اليوم السبت تعمل جميع الخدمات.

من جهته نصح عمرو أديب، الإعلامي الشهير، باستخدام كروت الانترنت الصادرة من البنوك للتعامل بها على التطبيقات والشبكات المختلفة، وحينما ينتهي منه الأموال يتم تعبئته مجددًا.