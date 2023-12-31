الذهب يواصل ارتفاعه في مصر.. عيار 21 يسجل 3125 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر يوم السبت 30 ديسمبر 2023، في ختام تعاملات الأسبوع، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر، نحو 3125 جنيهًا للبيع، و3075 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 75 جنيهًا عن تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2500 جنيهًا للبيع، و2450 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 50 جنيهًا عن تعاملات أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3750 جنيهًا للبيع، و3700 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 100 جنيه عن تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيهًا للبيع، و24300 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 1200 جنيه عن تعاملات أمس.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023:

العيار البيع الشراء عيار 21 3125 جنيهًا 3075 جنيهًا عيار 18 2500 جنيهًا 2450 جنيهًا عيار 24 3750 جنيهًا 3700 جنيهًا الجنيه الذهب 24800 جنيهًا 24300 جنيهًا

أسباب الارتفاع

يرجع ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم إلى عدة عوامل، أهمها:

ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية، حيث سجل سعر الأوقية نحو 1850 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 50 دولارًا عن تعاملات أمس.

ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم إلى نحو 18.5 جنيهًا مصريًا، بزيادة قدرها 50 قرشًا عن تعاملات أمس.

زيادة الطلب على الذهب من المستثمرين، باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التضخم العالمي.

توقعات الخبراء

توقع خبراء أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب استمرار ارتفاع التضخم العالمي، وضعف العملات الرئيسية أمام الدولار الأمريكي.

وذكر الخبراء أن سعر الذهب قد يصل إلى مستوى 2000 دولار للأوقية خلال العام المقبل.