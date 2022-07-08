الذهب يصدم العرسان في يوم عرفة.. زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب خلال الساعات الأولي من يوم عرفة يوم الجمعة 8 يوليو 2022 بشكل صادم، وذلك بعد أن شهد الذهب استقرار في الأسعار خلال الفترات الماضية وسجل سلسلة من الانخفاضات متأثرًا بانخفاض سعر الذهب العالمي، ليصل إلى أدني مستوي له خلال 3 شهور، ليصدم الذهب وبشكل خاص عيار 21 الذي يمثل متوسط أسعار الذهب في الأسواق المواطنين، ويعاود الارتفاع في الأسعار مرة أخري، وجاء ارتفاع الذهب خلال تعاملات اليوم.

زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 يوليو

شهدت أسعار الذهب سلسلة من الانخفاضات خلال الفترة الماضية، ليسجل أدني مستوي له خلال 3 أشهر، وعاود الذهب الارتفاع مرة أخري بشكل كبير وبصورة غير متوقعة، وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، جاء ارتفاع الذهب بالتزامن مع زيادة سعر الدولار، وزيادة سعر الذهب في السوق العالمية، حيث تؤثر أسواق الصاغة المحلية في السوق العالمي، والتي سجلت زيادة في أسعار الذهب في بداية تعاملات يوم عرفة.

ويعتمد سعر الذهب في الأسواق المصرية على أسعار الذهب في البورصة العالمية، والتي تشير إلى تراجعه عالميًا مع الاستمرار في الضغط الذي يتعرض له الذهب بقوة بسبب أرتفاع قيمة الدولار، وقد شهدت البورصة العالمية ارتفاع طفيف في الأسعار خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل الذهب الأسعار التالية:

سجل الذهب عيار 24 حوالي 1120 جنيه، بعد أن بلغ 1114 جنيه أمس، ليحقق زيادة بقيمة 6 جنيهات.

سجل الذهب عيار 18 حوالي 840 جنيه، بعد أن بلغ 836 جنيه أمس، ليحقق زيادة بقيمة 4 جنيهات.

سجل الذهب عيار 21 حوالي 7840 جنيه، بعد أن بلغ 7800 جنيه أمس، ليحقق زيادة بقيمة 40 جنيه.

بلغ سعر الأونصة 1740 دولار، بعد تراجع سعر الأونصة خلال الفترة الماضية بصورة عالمية، حيث انخفض سعر الأونصة من 1811 دولار بداية تعاملات الأسبوع إلى مستوى 1745 دولارًا.

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.2%، لتصل قيمة الأوقية 1742.32 دولار.

وقد حققت الفضة زيادة في الأسعار خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 يوليو في السوق الفورية، بنسبة زيادة 0.2%، لتسجل الأونصة 19.23 دولار، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.2% ليسجل 874.52 دولار.