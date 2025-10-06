الذكرى 52 لحرب أكتوبر المجيدة.. دور اللهجة النوبية في تحقيق النصر

تحل اليوم الذكرى الثانية والخمسين لحرب اكتوبر المجيدة التي تمكنت فيها مصر من استعادة سيناء وإجلاء المحتل من أراضيها، وذلك بقيادة الرئيس المصري محمد أنور السادات والذي خطط لإعادة سيناء إلى حضن الوطن في ست ساعات، خط بارليف ذلك السد المنيع المزعوم أصبح مجرد أسطورة يتناولها المصريون ويحكيها لأبنائهم في كل عام في مثل هذا اليوم، ولكن كانت هناك بعض الجنود المجهولة في حرب أكتوبر العظيم، دعنا نتحدث اليوم عن واحدة منها وهي اللهجة النوبية التي كانت بمثابة جبهة إنقاذ كاملة للمصريين.

كيف كانت اللهجة النوبية طوق نجاة للمصريين في حرب أكتوبر 1973

بدون شك أن الأجهزة الاستخباراتية للجانب الإسرائيلي كانت تحاول أن تكون في قلب الحدث، وتطلع على كل جديد من معلومات عن الجيش المصري والتعرف على مواعيد التمرين وكيفية التخطيط للهجوم، وذلك عن طريق فك شفرة الرسائل المشفرة التي كانت تُرسل بين القيادات، مما جعل القيادات تتوقف عن إرسال الرسائل لمدة أسبوع للتفكير في حل بديل.

ولكن المصريين يا سادة دائماً لهم السيادة، فقد اقترح الصول البطل أحمد إدريس استخدام اللهجة النوبية للتواصل بين القيادات، وأبناء النوبة في كل سلاح بالجيش يمكن الاستعانة بهم لفك الشفرة الخاصة، وسوف يصعب ذلك الأمر على الجهة الأخرى باعتبار النوبية لهجة نادرة لا يتحدثها إلا أهلها، حتى باقي المصريين لا يعرفونها.

تم الاستعانة بالمجندين من كل أهل النوبة منذ عام 1971 وحتى 1973 وتدريبهم على إرسال واستقبال الرسائل المشفرة وأصبحوا هم خط التواصل الأول في الجيش المصري حتى أن شفرة إطلاق الحرب نفسها تم إطلاقها بأمر مباشر من الرئيس المصري محمد أنور السادات باللهجة النوبية، وكانت شفرة الحرب هي ” أوشريا.. ساع آوي” ومعناها اضرب الساعة 2 حيث أن أوشريا تعني اضرب، وكلمة ساع آوي تعني الساعة الثانية، وتم تنفيذ الضربة الأولى وإعلان الحرب بناء على ذلك وانتهت الحرب في ست ساعات بانتصار عظيم للجيش المصري.

يُقال أن الحرب خدعة، وقد كان محمد أنور السادات وقيادات الجيش المصري آنذاك بارعين حقاً في تأدية أدوارهم على أكمل وجه، والنجاح في استعادة الأراضي المنهوبة لم يأت من فراغ، حفظ الله مصر دائماً وأبدًا ووفق قياداتها وجيشها العظيم.