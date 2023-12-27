الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ارتفاعًا مستمرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر الشراء يوم، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، حوالي 50 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع حوالي 52 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة الطلب على الدولار من قبل المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ضعف إيرادات الدولة المصرية من العملات الأجنبية.

ويؤثر ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدل التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى.

ويحاول البنك المركزي المصري السيطرة على سعر الصرف، من خلال طرح الدولار في السوق المحلية، وبيع سندات حكومية بالعملة الأجنبية، ولكن هذه الإجراءات لم تفلح في وقف ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

يرجع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى عدة أسباب، منها:

ارتفاع أسعار النفط العالمية: يؤدي ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى زيادة الطلب على الدولار، حيث يستخدم الدولار كعملة احتياطية في جميع أنحاء العالم.

يؤدي ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى زيادة الطلب على الدولار، حيث يستخدم الدولار كعملة احتياطية في جميع أنحاء العالم. زيادة الطلب على الدولار من قبل المستثمرين الأجانب: يلجأ المستثمرون الأجانب إلى شراء الدولار في ظل مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

يلجأ المستثمرون الأجانب إلى شراء الدولار في ظل مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. ضعف إيرادات الدولة المصرية من العملات الأجنبية: تراجعت إيرادات الدولة المصرية من العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، بسبب انخفاض الصادرات، وزيادة الواردات.

تأثيرات ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

يؤثر ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء سلبًا على الاقتصاد المصري، من خلال:

ارتفاع أسعار السلع والخدمات: يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين. زيادة معدل التضخم: يؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى زيادة معدل التضخم، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين.

يؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى زيادة معدل التضخم، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين. انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى: يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما يجعل الصادرات المصرية أقل تنافسية.

حلول لوقف ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

لوقف ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، يجب اتخاذ الإجراءات التالية: